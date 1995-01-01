Описание

M.ZUIKO DIGITAL ED 8мм 1:1.8 Fisheye PRO первый в мире объектив "рыбий глаз" со светосилой 1.8! Минимальная дистанция фокусировки составляет 2.5 см от передней части объектива, а высокая светосила поможет вам добавить нечто новое в ваши макро-снимки. Объектив обеспечивает угол обзора 180° и заключен во влаго- и пылезащищенный корпус. Спроектированный специально для цифровой фотографии, этот объектив позволит вам создавать экстремально широкоугольные снимки великолепного качества, которое возможно благодаря применению ЕD линз, минимизирующих хроматические аберрации. Уникальное покрытие ZERO (ZUIKO Extra-low Reflection Optical) устраняет блики и двоение, например, при съемке против света, а также предотвращает появление царапин и ухудшение параметров оптики. Объектив включает 17 оптических элементов в 15 группах, в том числе один асферический элемент, три элемента из HR-стекла и несколько элементов из стекла ED.