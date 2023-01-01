Объектив Olympus M.ZUIKO Digital ED 7-14mm f/2.8 Pro
Код товара : УТ-00066544
Артикул : @ V313020BW000
109 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Micro 4/3
Минимальное фокусное расстояние, мм
7
Максимльное фокусное расстояние, мм
14
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.2 м
Угол поля зрения
114 - 75°
Конструкция объектива
14 элементов в 11 группах (1 асферический, 2 асферических с низким рассеиванием, 4 с низким рассеиванием - 3 Super ED, 1 ED + 2 с высокой рефракцией)
Физические характеристики
Вес
534 г
Размеры товара
79 х 106 мм
Комплектация
Комплектация
крышка передняя, крышка задняя, чехол
Описание
M.ZUIKO DIGITAL ED 7‑14мм 1:2.8 PRO идеально подходит для съемки ландшафтов и городских пейзажей. Высококачественные линзы, асферические элементы и специальное покрытие обеспечивают превосходное качество, которого требуют и ожидают профессионалы. Объектив обеспечивает угол обзора до 114° и заключен во влаго- и пылезащищенный корпус. Постоянный показатель светосилы сохраняется при любых фокусных расстояниях. Уникальное покрытие ZERO (ZUIKO Extra-low Reflection Optical) устраняет блики и двоение, например, при съемке против света, а также предотвращает появление царапин и ухудшение параметров оптики. Объектив включает 14 оптических элементов в 11 группах, в том числе один асферический элемент, два элемента из HR-стекла, один двусторонний асферический элемент и несколько элементов из стекла ED.