Описание

M.ZUIKO DIGITAL ED 7‑14мм 1:2.8 PRO идеально подходит для съемки ландшафтов и городских пейзажей. Высококачественные линзы, асферические элементы и специальное покрытие обеспечивают превосходное качество, которого требуют и ожидают профессионалы. Объектив обеспечивает угол обзора до 114° и заключен во влаго- и пылезащищенный корпус. Постоянный показатель светосилы сохраняется при любых фокусных расстояниях. Уникальное покрытие ZERO (ZUIKO Extra-low Reflection Optical) устраняет блики и двоение, например, при съемке против света, а также предотвращает появление царапин и ухудшение параметров оптики. Объектив включает 14 оптических элементов в 11 группах, в том числе один асферический элемент, два элемента из HR-стекла, один двусторонний асферический элемент и несколько элементов из стекла ED.