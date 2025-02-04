Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Объектив Olympus M.ZUIKO Digital ED 25mm f/1.2 Pro

  • M.ZUIKO Digital ED 25mm f/1.2 Pro
  • M.ZUIKO Digital ED 25mm f/1.2 Pro
  • M.ZUIKO Digital ED 25mm f/1.2 Pro
Код товара:УТ-00069473
Артикул:# V311080BW000

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Качество, захватывающее дух
Даже при максимальных значениях диафрагмы вы можете быть уверены в четкости снимков по всему полю кадра. Оптические технологии объектива M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO устраняют практически все типы аберраций и обеспечивают превосходное качество резких и четких снимков.

Точный и быстрый автофокус
Несмотря на компактность объектива M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO, система автофокусировки работает максимально быстро и точно: механизм MSC позволяет использовать встроенный автофокус, который приводится в движение единственным линзовым элементом.

Отличное качество в любой ситуации
Фотографируйте в любых условиях на любой местности, не беспокоясь о пыли и брызгах. Благодаря специальному покрытию Z Nano значительно снижается количество бликов и ореолов для лучшего качества изображений.