Объектив Olympus M.ZUIKO Digital ED 25mm f/1.2 Pro
Код товара : УТ-00069473
Артикул : # V311080BW000
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Описание
Качество, захватывающее дух
Даже при максимальных значениях диафрагмы вы можете быть уверены в четкости снимков по всему полю кадра. Оптические технологии объектива M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO устраняют практически все типы аберраций и обеспечивают превосходное качество резких и четких снимков.
Точный и быстрый автофокус
Несмотря на компактность объектива M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO, система автофокусировки работает максимально быстро и точно: механизм MSC позволяет использовать встроенный автофокус, который приводится в движение единственным линзовым элементом.
Отличное качество в любой ситуации
Фотографируйте в любых условиях на любой местности, не беспокоясь о пыли и брызгах. Благодаря специальному покрытию Z Nano значительно снижается количество бликов и ореолов для лучшего качества изображений.