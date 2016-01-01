Объектив Olympus M.ZUIKO Digital ED 25mm f/1.2 Pro
Код товара : УТ-00066577
Артикул : @ V311080BW000
92 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Micro 4/3
Диаметр светофильтра, мм
62
Относительное отверстие
1:1.2
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.3 м
Угол поля зрения
47°
Конструкция объектива
19 элементов в 14 группах (2 ED с низкой дисперсией, 1 S-ED с супер-низкой дисперсией, 1 асферический, 3 HR с высокой рефракцией, 1 E-HR с экстра-высокой рефракцией)
Физические характеристики
Вес
410 г
Размеры
70 х 87 мм
Комплектация
Комплектация
бленда LH-66B, крышка передняя, крышка задняя, чехол LSC-0811. руководство, гарантийный талон
Описание
Качество, захватывающее дух
Даже при максимальных значениях диафрагмы вы можете быть уверены в четкости снимков по всему полю кадра. Оптические технологии объектива M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO устраняют практически все типы аберраций и обеспечивают превосходное качество резких и четких снимков.
Точный и быстрый автофокус
Несмотря на компактность объектива M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO, система автофокусировки работает максимально быстро и точно: механизм MSC позволяет использовать встроенный автофокус, который приводится в движение единственным линзовым элементом.
Отличное качество в любой ситуации
Фотографируйте в любых условиях на любой местности, не беспокоясь о пыли и брызгах. Благодаря специальному покрытию Z Nano значительно снижается количество бликов и ореолов для лучшего качества изображений.