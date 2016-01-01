Описание

Качество, захватывающее дух

Даже при максимальных значениях диафрагмы вы можете быть уверены в четкости снимков по всему полю кадра. Оптические технологии объектива M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO устраняют практически все типы аберраций и обеспечивают превосходное качество резких и четких снимков.

Точный и быстрый автофокус

Несмотря на компактность объектива M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO, система автофокусировки работает максимально быстро и точно: механизм MSC позволяет использовать встроенный автофокус, который приводится в движение единственным линзовым элементом.

Отличное качество в любой ситуации

Фотографируйте в любых условиях на любой местности, не беспокоясь о пыли и брызгах. Благодаря специальному покрытию Z Nano значительно снижается количество бликов и ореолов для лучшего качества изображений.