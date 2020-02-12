Максимальный комфорт и высочайшее качество – c самым компактным и легким объективом в мире

Новый объектив M.Zuiko Digital ED 12-45mm F4 PRO унаследовал оптическую схему от объектива 12-40mm F2.8 PRO, который хорошо известен своими высокими оптическими возможностями. Точнейшее расположение специальных линз в M.Zuiko Digital ED 12-45mm F4 позволяет создать самый компактный и легкий в мире объектив с фокусным расстоянием от 24 мм до 90 мм (эквивалент 35 мм). Маленькая и очень легкая фокусирующая линза обеспечивает высокоскоростную и точную автофокусировку для любого объекта съемки. Объектив имеет 9 уплотнителей, защищающих его от проникновения пыли, брызг и низких температур – пользователь может быть спокоен за свое оборудование практически в любых условиях съемки2.

Фиксированная диафрагма на всех фокусных расстояниях и высокое разрешение по всему полю кадра

Точнейшее расположение асферических линз и покрытие ZERO (Zuiko Extra-low Reflection Optical) обеспечивают четкие изображения и резко подавляют практически все типы аберраций, позволяя получать четкие и яркие изображения по всему полю кадра. Поскольку диафрагма фиксирована по всему фокусному расстоянию, пользователю легче и удобнее управлять экспозицией при зуммировании и видеосъемке.

Превосходные возможности макросъемки с максимальным увеличением 0,25x (эквивалент 35-мм - 0,5x)

Наслаждайтесь макросъемкой с максимальным увеличением 0,25x (35-мм эквив: 0,5x) на всех фокусных расстояниях. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 12 см при широкоугольном значении и 23 см - при телезначении. Это расширяет возможности макросъемки – от широкоугольных макроснимков, которые подчеркивают объект съемки, до телемакросъемки с невероятно привлекательным боке. Объектив совместим с режимом Focus Stacking, который объединяет несколько снимков с фокусом на разных областях сцены в одну фотографию с резкостью по всему кадру.

Для объектива 12-45mm F4 PRO и любых других продуктов Olympus доступны дополнительные бесплатные шесть месяцев гарантии3 при регистрации на MyOlympus: www.my.olympus.eu

1 На 12 февраля 2020 года. Самый компактный и легкий в мире стандартный зум-объектив с фиксированным значением диафрагмы.

2 В сочетании с погодозащищенной камерой OM-D.

3 Шесть месяцев сверх обязательного гарантийного периода в стране покупки.