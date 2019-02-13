Объектив Olympus M.ZUIKO Digital ED 12-200mm f/3.5-6.3
Код товара : УТ-00066542
Артикул : @ V316030BW000
84 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Физические характеристики
Вес
455 г
Размеры
77.5 х 99.7 мм
Характеристики
Диаметр светофильтра, мм
72
Конструкция объектива
16 элементов в 11 группах (3 асферических, 2 сверхнизкодисперсионных, 2 низкодисперсионных, 2 с высокой рефракцией, 1 с экстра высокой рефракцией)
Относительное отверстие
1:3.5 - 1:6.3
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.22 - 0.7 м
Угол поля зрения
84° - 6.2°
Байонет
Micro 4/3
Максимальное фокусное расстояние, мм
200
Минимальное фокусное расстояние, мм
12
Комплектация
Комплектация
объектив, крышки передняя и задняя, бленда LH-76C
Описание
Максимальный зум в погодозащищенном корпусе
Объектив M.Zuiko Digital ED 12-200mm F3.5-6.3 с увеличением 16,6x обеспечивает самый мощный зум из всех объективов для беззеркальных камер1. Покрывая фокусное расстояние от 12 до 200 мм и сохраняя при этом компактность, которой славятся все продукты Olympus, этот объектив идеально подходит для многих жанров и условий съемки.
Надежная защита от пыли, брызг и низких температур, известная по линейке объективов M.Zuiko PRO, расширяет возможности пользователей и позволяет снимать при любой погоде.
Оптические возможности, высочайшее качество изображений, скорость и точность фокусировки
Для подавления хроматических аберраций и других искажений на всем диапазоне фокусных расстояний и сохранения при этом компактности инженеры Olympus уделили особое внимание расположению оптических элементов, в том числе линз Super ED и асферических линз. Покрытие ZERO (Zuiko Extra-Low Reflection Optical) значительно уменьшает проявление бликов и ореолов на изображении.
Кроме того, ED 12-200mm F3.5-6.3 оснащен механизмом MSC (Movie and Still Compatible), который использует внутреннюю систему фокусировки с помощью специальной встроенной линзы. Это позволяет моментально сфокусироваться на объекте и не упустить нужный кадр.
1 Самый высокий коэффициент увеличения среди объективов для беззеркальных систем (февраль 2019).