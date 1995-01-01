Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Объектив Olympus M.Zuiko Digital 45mm f/1.8 серебристый

Код товара:УТ-00065184
Артикул:# V311030SE000

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 45mm f1.8 silver - портретный объектив, который станет настоящей находкой для любого фотолюбителя. Фиксированное фокусное расстояние 45 мм эквивалентно 90 мм в формате 35 мм. Высокая светосила делает его идеальным выбором для съемки портретов с красивым размытием фона и насыщенными цветами. Этот объектив также отлично подойдет и для съемки видео, благодаря бесшумному и быстрому приводу фокусировки MSC. Объектив выполнен в серебристом цвете.