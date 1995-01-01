Объектив Olympus M.Zuiko Digital 45mm f/1.8 серебристый



Код товара: УТ-00065184 Артикул: # V311030SE000 Код товара: УТ-00065184 Артикул: # V311030SE000 Комплектация крышка передняя LC-37B, крышка задняя LR-2, декоративное кольцо DR-40, гарантийный талон Вес 116 г Размеры 56 х 46 мм Объектив, система MFT Минимальное фокусное расстояние, мм 45 Угол поля зрения 27° Минимальная диафрагма 1/22 Относительное отверстие 1/1.8 Диаметр светофильтра, мм 37 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Комплектация Комплектация крышка передняя LC-37B, крышка задняя LR-2, декоративное кольцо DR-40, гарантийный талон Физические характеристики Вес 116 г Размеры 56 х 46 мм Характеристики Объектив, система MFT Минимальное фокусное расстояние, мм 45 Угол поля зрения 27° Минимальная диафрагма 1/22 Относительное отверстие 1/1.8 Диаметр светофильтра, мм 37 Минимальная дистанция фокусировки 0.5 м Конструкция объектива 9 элементов в 8 группах (2 E-HR) Инструкции и документы Инструкция по эксплуатации Описание OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 45mm f1.8 silver - портретный объектив, который станет настоящей находкой для любого фотолюбителя. Фиксированное фокусное расстояние 45 мм эквивалентно 90 мм в формате 35 мм. Высокая светосила делает его идеальным выбором для съемки портретов с красивым размытием фона и насыщенными цветами. Этот объектив также отлично подойдет и для съемки видео, благодаря бесшумному и быстрому приводу фокусировки MSC. Объектив выполнен в серебристом цвете. Видео Наш обзор

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