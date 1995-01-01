Объектив Olympus M.Zuiko Digital 45mm f/1.8 серебристый
Код товара:УТ-00065184
Артикул:# V311030SE000
Товар не найден
Характеристики
Комплектациякрышка передняя LC-37B, крышка задняя LR-2, декоративное кольцо DR-40, гарантийный талон
Вес116 г
Размеры56 х 46 мм
Объектив, системаMFT
Минимальное фокусное расстояние, мм45
Угол поля зрения27°
Минимальная диафрагма1/22
Относительное отверстие1/1.8
Диаметр светофильтра, мм37
Минимальная дистанция фокусировки0.5 м
Конструкция объектива9 элементов в 8 группах (2 E-HR)
Описание
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 45mm f1.8 silver - портретный объектив, который станет настоящей находкой для любого фотолюбителя. Фиксированное фокусное расстояние 45 мм эквивалентно 90 мм в формате 35 мм. Высокая светосила делает его идеальным выбором для съемки портретов с красивым размытием фона и насыщенными цветами. Этот объектив также отлично подойдет и для съемки видео, благодаря бесшумному и быстрому приводу фокусировки MSC. Объектив выполнен в серебристом цвете.