Объектив Olympus M.ZUIKO Digital 45mm f/1.8 Black
Код товара : УТ-00064573
Артикул : # V311030BE000
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Инструкции и документы
Характеристики
Физические характеристики
Вес
116 г
Размеры
56 х 46 мм
Характеристики
Диаметр светофильтра, мм
37
Конструкция объектива
9 элементов в 8 группах (2 E-HR)
Относительное отверстие
1/1.8
Минимальная диафрагма
1/22
Минимальная дистанция фокусировки
0.5 м
Угол поля зрения
27°
Байонет
Micro 4/3
Минимальное фокусное расстояние, мм
45
Комплектация
Комплектация
крышка передняя LC-37B, крышка задняя LR-2, декоративное кольцо DR-40, гарантийный талон
Описание
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 45mm f1.8 black - портретный объектив, который станет настоящей находкой для любого фотолюбителя. Фиксированное фокусное расстояние 45 мм эквивалентно 90 мм в формате 35 мм. Высокая светосила делает его идеальным выбором для съемки портретов с красивым размытием фона и насыщенными цветами. Этот объектив также отлично подойдет и для съемки видео, благодаря бесшумному и быстрому приводу фокусировки MSC. Объектив выполнен в черном цвете.