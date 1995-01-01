Объектив Olympus M.ZUIKO Digital 45mm f/1.8 Black

0 0 отзывов Код товара : УТ-00064573 Артикул : # V311030BE000



Байонет Micro 4/3 Минимальная диафрагма 1/22 Все характеристики OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 45mm f1.8 black - портретный объектив, который станет настоящей находкой для любого фотолюбителя. Фиксированное фокусное расстояние 45 мм эквивалентно 90 мм в формате 35 мм. Высокая светосила делает его идеальным выбором для съемки портретов с красивым размытием фона и насыщенными цветами. Этот объектив также отлично подойдет и для съемки видео, благодаря бесшумному и быстрому приводу фокусировки MSC. Объектив выполнен в черном цвете. Задать вопрос 28 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Инструкции и документы Характеристики Физические характеристики Вес 116 г Размеры 56 х 46 мм Характеристики Диаметр светофильтра, мм 37 Конструкция объектива 9 элементов в 8 группах (2 E-HR) Относительное отверстие 1/1.8 Минимальная диафрагма 1/22 Минимальная дистанция фокусировки 0.5 м Угол поля зрения 27° Байонет Micro 4/3 Минимальное фокусное расстояние, мм 45 Комплектация Комплектация крышка передняя LC-37B, крышка задняя LR-2, декоративное кольцо DR-40, гарантийный талон

Описание OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 45mm f1.8 black - портретный объектив, который станет настоящей находкой для любого фотолюбителя. Фиксированное фокусное расстояние 45 мм эквивалентно 90 мм в формате 35 мм. Высокая светосила делает его идеальным выбором для съемки портретов с красивым размытием фона и насыщенными цветами. Этот объектив также отлично подойдет и для съемки видео, благодаря бесшумному и быстрому приводу фокусировки MSC. Объектив выполнен в черном цвете.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.