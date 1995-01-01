Объектив Olympus M.ZUIKO Digital 25mm f/1.8 серебристый
Код товара : УТ-00067201
Артикул : @ V311060SW000
33 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Micro 4/3
Диаметр светофильтра, мм
46
Минимальное фокусное расстояние, мм
25
Относительное отверстие
1/1.8
Минимальная диафрагма
1/22
Минимальная дистанция фокусировки
0.25 м
Угол поля зрения
47°
Конструкция объектива
9 элементов в 7 группах, из них 2 асферических
Физические характеристики
Вес
137 г
Размеры
57.8 х 42 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда LH-49B, инструкция
Описание
Объектив M.ZUIKO DIGITAL ED 25мм 1:1.8 (50мм)* обладает отличными оптическими характеристиками: красивое боке на открытой диафрагме и фокусировка на близких объектах. Компактность и удивительная прочность - объектив обладает теми же характеристиками, что и знаменитый M.ZUIKO DIGITAL ED 45мм 1:1.8. Минимальная диафрагма 1:1.8 обеспечивает вам контроль над глубиной изображения и возможность снимать при недостаточном освещении, что дополняется фирменной системой стабилизации Olympus, которая противодействует вибрациям камеры и обеспечивает резкие изображения даже на длинных выдержках. Объектив можно использовать во множестве ситуаций, его стандартное фокусное расстояние воспроизводит такой охват сцены, который характерен для человеческого зрения, и обеспечивает естественные пропорции. Он станет прекрасным дополнением к китовому объективу. M.ZUIKO DIGITAL ED 25мм 1:1.8 доступен в чёрном и серебристом цвете.