Объектив M.ZUIKO DIGITAL ED 25мм 1:1.8 (50мм)* обладает отличными оптическими характеристиками: красивое боке на открытой диафрагме и фокусировка на близких объектах. Компактность и удивительная прочность - объектив обладает теми же характеристиками, что и знаменитый M.ZUIKO DIGITAL ED 45мм 1:1.8. Минимальная диафрагма 1:1.8 обеспечивает вам контроль над глубиной изображения и возможность снимать при недостаточном освещении, что дополняется фирменной системой стабилизации Olympus, которая противодействует вибрациям камеры и обеспечивает резкие изображения даже на длинных выдержках. Объектив можно использовать во множестве ситуаций, его стандартное фокусное расстояние воспроизводит такой охват сцены, который характерен для человеческого зрения, и обеспечивает естественные пропорции. Он станет прекрасным дополнением к китовому объективу. M.ZUIKO DIGITAL ED 25мм 1:1.8 доступен в чёрном и серебристом цвете.