Объектив Olympus M.Zuiko 9-18mm f/4-5.6 ED (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00097070
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-09-10/05
Код товара:УТ-00097070
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-09-10/05
Код товара: УТ-00097070
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации
Пробег: нет информации
S/n: AAJ269886
Комплектация: объектив, крышка передняя, крышка задняя, бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации
Пробег: нет информации
S/n: AAJ269886
Комплектация: объектив, крышка передняя, крышка задняя, бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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