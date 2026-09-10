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Объектив Olympus M.Zuiko 30mm f/3.5 Macro (состояние 5) (б/у)

  • M.Zuiko 30mm f/3.5 Macro (состояние 5)
  • M.Zuiko 30mm f/3.5 Macro (состояние 5)
  • M.Zuiko 30mm f/3.5 Macro (состояние 5)
  • M.Zuiko 30mm f/3.5 Macro (состояние 5)
  • M.Zuiko 30mm f/3.5 Macro (состояние 5)
  • M.Zuiko 30mm f/3.5 Macro (состояние 5)
  • M.Zuiko 30mm f/3.5 Macro (состояние 5)
Код товара:УТ-00097069
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-09-10/04

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: УТ-00097069

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег: нет информации
S/n: ACBA44302
Комплектация: объектив, крышка передняя, крышка задняя, бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.