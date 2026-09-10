Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Объектив Olympus M.Zuiko 17mm f/1.8 Digital, черный (состояние 5-) (б/у)

  • M.Zuiko 17mm f/1.8 Digital, черный (состояние 5-)
  • M.Zuiko 17mm f/1.8 Digital, черный (состояние 5-)
  • M.Zuiko 17mm f/1.8 Digital, черный (состояние 5-)
  • M.Zuiko 17mm f/1.8 Digital, черный (состояние 5-)
  • M.Zuiko 17mm f/1.8 Digital, черный (состояние 5-)
  • M.Zuiko 17mm f/1.8 Digital, черный (состояние 5-)
  • M.Zuiko 17mm f/1.8 Digital, черный (состояние 5-)
Код товара:УТ-00097071
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-09-10/06

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Код товара: УТ-00097071

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:
Пробег: нет информации
S/n: ABTA16705
Комплектация: объектив, крышка передняя, крышка задняя, бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.