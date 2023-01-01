Бленда Olympus LH-61G для M.Zuiko 12-45mm f/4 PRO
Код товара : УТ-00061244
Артикул : V324618BW000
990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.032
Описание
Оригинальная бленда для объектива Olympus M.Zuiko Digital ED 12-45mm f/4 PRO. Бленда предотвращает попадание на линзы ненужного бокового света, который вызывает блики, ореолы и общую потерю контрастности изображения. Кроме того, бленда частично защищает переднюю линзу от попадания грязи и от контакта с пачкающими или царапающими предметами. Материал: пластик.