Вспышка Olympus FL-600R (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00097260 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-09-15/11 Код товара: УТ-00097260 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-09-15/11 Olympus FL-600R Код товара: УТ-00097260 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

S/n: 147194

Комплектация: Вспышка, чехол

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Olympus FL-600R Код товара: УТ-00097260 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

S/n: 147194

Комплектация: Вспышка, чехол

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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