Фоторамка Oldena 10х15 cм, алюминий, серебристая (AL-30)
Код товара : УТ-00019095
Артикул : AL-30 10х15
60%
170 ₽
69 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Металл
Цвет багета
Серебристый
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Стильная и прочная металлическая рамка для фотографий формата 10х15 см. Матовый багет целиком выполнен из алюминия. Спереди фотография защищена стеклом, задник сделан из листа оргалита с металлическими защелками для удобства и плотного прилегания фотографии к стеклу. Ножка позволяет разместить рамку на столе или полке: как вертикально, так и горизонтально, также имеются проушины для подвешивания на стену.