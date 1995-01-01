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Солнцезащитные очки INVU B2235D, мужские

  • B2235D, мужские
  • B2235D, мужские
  • B2235D, мужские
  • B2235D, мужские
  • B2235D, мужские
Код товара:УТ-00066300
Артикул:B2235D

Товар не найден

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Описание
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Описание

  • Пол: унисекс, спортивные
  • Оправа: на 100% из переработанного PET пластика
  • Цвет оправы: оливковая
  • Линзы: серые
  • Поляризация: есть
  • Затемнение: категория 3
  • Размер: 51-45-21-145-56
  • В комплекте: очки, чехол, тканевая салфетка

Линзы солнечных очков INVU состоят из 9 слоев. В центре находится поляризующий слой, устраняющий блики. Рядом с ним - 2 слоя, улучшающие цветопередачу и контрастность. Три этих слоя работают вместе для того, чтобы вы наслаждались максимально качественным изображением с глубокими насыщенными цветами и без раздражающих бликов. Затем следуют два слоя, отсекающие ультрафиолетовое излучение во всем диапазоне, до 400 нм (UV-A, UV-B и UV-C диапазоны), что делает очки INVU абсолютно безопасными для глаз. Еще два амортизирующих слоя защищают линзы от появления трещин при случайных падениях. Наконец, внешние слои выполнены из специального твердого покрытия, устойчивого к царапинам.

INVU – европейский бренд солнцезащитных очков, созданный в 2013 году компанией Swiss Eyewear Group AG (SEG). Основатели SEG – группа бывших топ-менеджеров Polaroid Eyewear, принявших решение основать собственный бизнес. Штаб-квартира SEG находится в Цюрихе, Швейцария. INVU произносится как «in-view» («ин-вью»), в названии бренда сочетаются идея «видения» (VU) и самых современных дизайнерских концепций (IN).