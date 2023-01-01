Стиль – очки в стиле Wayfarer с элементами Top Bar Модные тенденции – нестареющая классика в новом сезоне набирает обороты! Новая разновидность вайфарера с актуальной дугой над переносицей. В цвете оправы актуальный анималистичный принт Форма лица – овальная, треугольная, круглая