Солнцезащитные очки Cafa France CF7752166
Код товара : УТ-00050772
Артикул : CF7752166
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Описание
Характеристики
Страна-изготовитель Китай
Материал оправы Пластик
Материал линзы Пластик
Ширина линзы, мм 50
Размер моста на переносице, мм 12
Размер заушника, мм 134
Высота линзы, мм 42
Общая ширина, мм 132
Тип Очки для вождения
Пол Мужской, Женский
Целевая аудитория Взрослая
Коллекция Осень-зима 2020
Цвет оправы черный, коричневый
Цвет линзы коричневый
Вид очков Вайфареры/Клабмастер
Форма лица Круглая, Овальная, Треугольная
Поляризация Да
Упаковка Пластиковый пакет
Артикул CF7752166
Вес в упаковке, г 70