Солнцезащитные очки Cafa France унисекс CF775213Y

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Код товара: УТ-00046458 Артикул: CF775213Y Код товара: УТ-00046458 Артикул: CF775213Y Очки унисекс Оправа пластиковая Цвет линз желтый Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Солнцезащитные очки Очки унисекс Оправа пластиковая Цвет линз желтый Описание Характеристики

Страна-изготовитель Китай

Материал оправы Пластик

Материал линзы Пластик

Ширина линзы, мм 52

Размер моста на переносице, мм 11

Размер заушника, мм 137

Высота линзы, мм 47

Общая ширина, мм 127

Категория защиты линзы 2 (43–18% светопропускания)

Тип Очки для вождения

Бренд Cafa France

Пол Мужской, Женский

Целевая аудитория Взрослая

Коллекция Осень-зима 2020

Цвет оправы черный, желтый

Цвет линзы желтый

Вид очков Круглые/Панто

Форма лица Круглая, Овальная, Прямоугольная, Треугольная

Поляризация Да

Упаковка Пластиковый пакет

Артикул CF775213Y

Вес в упаковке, г 70 Видео Наш обзор

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