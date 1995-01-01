Солнцезащитные очки Cafa France унисекс CF775213Y
Код товара:УТ-00046458
Артикул:CF775213Y
Товар не найден
Характеристики
Очкиунисекс
Оправапластиковая
Цвет линзжелтый
Описание
Характеристики
Страна-изготовитель Китай
Материал оправы Пластик
Материал линзы Пластик
Ширина линзы, мм 52
Размер моста на переносице, мм 11
Размер заушника, мм 137
Высота линзы, мм 47
Общая ширина, мм 127
Категория защиты линзы 2 (43–18% светопропускания)
Тип Очки для вождения
Бренд Cafa France
Пол Мужской, Женский
Целевая аудитория Взрослая
Коллекция Осень-зима 2020
Цвет оправы черный, желтый
Цвет линзы желтый
Вид очков Круглые/Панто
Форма лица Круглая, Овальная, Прямоугольная, Треугольная
Поляризация Да
Упаковка Пластиковый пакет
Артикул CF775213Y
Вес в упаковке, г 70