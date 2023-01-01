Стиль – винтажный шик очки формы панто. Модные тенденции – еще одна модель в мегапопулярной форме оправы , которая лаконична и практически универсальна для пола возраста и даже формы лица. Благодаря этому модель подойдет не только модникам, но и любителям классики. Отличительной чертой данной модели является градиентный окрас оправы и линзы, имеющие более глубокую степень затемнения. Форма лица – овальная, треугольная, круглая , прямоугольная