Солнцезащитные очки Cafa France унисекс CF7752133Y
Код товара:УТ-00045411
Артикул:CF7752133Y
Товар не найден
Характеристики
Очкиунисекс
Оправапластиковая
Цвет линзжелтый
Описание
Характеристики
Страна-изготовитель Китай
Материал оправы Пластик
Материал линзы Пластик
Ширина линзы, мм 50
Размер моста на переносице, мм 12
Размер заушника, мм 135
Высота линзы, мм 47
Категория защиты линзы 2 (43–18% светопропускания)
Тип Очки для вождения
Бренд Cafa France
Пол Мужской, Женский
Целевая аудитория Взрослая
Коллекция Базовая коллекция
Цвет оправы черный, светло-серый
Цвет линзы желтый
Вид очков Круглые/Панто
Форма лица Круглая, Овальная, Прямоугольная, Треугольная
Поляризация Да
Упаковка Пластиковый пакет
Артикул CF7752133Y
Вес в упаковке, г 70