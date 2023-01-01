Солнцезащитные очки Cafa France унисекс CF7752133Y
Код товара : УТ-00045411
Артикул : CF7752133Y
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Описание
Характеристики
Страна-изготовитель Китай
Материал оправы Пластик
Материал линзы Пластик
Ширина линзы, мм 50
Размер моста на переносице, мм 12
Размер заушника, мм 135
Высота линзы, мм 47
Категория защиты линзы 2 (43–18% светопропускания)
Тип Очки для вождения
Бренд Cafa France
Пол Мужской, Женский
Целевая аудитория Взрослая
Коллекция Базовая коллекция
Цвет оправы черный, светло-серый
Цвет линзы желтый
Вид очков Круглые/Панто
Форма лица Круглая, Овальная, Прямоугольная, Треугольная
Поляризация Да
Упаковка Пластиковый пакет
Артикул CF7752133Y
Вес в упаковке, г 70