Солнцезащитные очки Cafa France унисекс CF7752133Y

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Код товара: УТ-00045411 Артикул: CF7752133Y Код товара: УТ-00045411 Артикул: CF7752133Y Очки унисекс Оправа пластиковая Цвет линз желтый Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Солнцезащитные очки Очки унисекс Оправа пластиковая Цвет линз желтый Описание Характеристики

Страна-изготовитель Китай

Материал оправы Пластик

Материал линзы Пластик

Ширина линзы, мм 50

Размер моста на переносице, мм 12

Размер заушника, мм 135

Высота линзы, мм 47

Категория защиты линзы 2 (43–18% светопропускания)

Тип Очки для вождения

Бренд Cafa France

Пол Мужской, Женский

Целевая аудитория Взрослая

Коллекция Базовая коллекция

Цвет оправы черный, светло-серый

Цвет линзы желтый

Вид очков Круглые/Панто

Форма лица Круглая, Овальная, Прямоугольная, Треугольная

Поляризация Да

Упаковка Пластиковый пакет

Артикул CF7752133Y

Вес в упаковке, г 70 Видео Наш обзор

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