Солнцезащитные очки Cafa France мужские CF771217Y
Код товара : УТ-00046459
Артикул : CF771217Y
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Описание
Характеристики
Страна-изготовитель Китай
Материал оправы Пластик
Материал линзы Пластик
Ширина линзы, мм 55
Размер заушника, мм 130
Высота линзы, мм 41
Общая ширина, мм 133
Категория защиты линзы 1 (80–43% светопропускания)
Тип Очки для вождения
Бренд Cafa France
Пол Мужской
Целевая аудитория Взрослая
Коллекция Осень-зима 2020
Цвет оправы прозрачный, серый, синий
Цвет линзы желтый
Вид очков Прямоугольные
Форма лица Круглая, Овальная, Треугольная
Поляризация Да
Упаковка Пластиковый пакет
Артикул CF771217Y
Вес в упаковке, г 70