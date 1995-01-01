Пол: унисекс

Оправа: металл с текстильным оформлением

Цвет линзы: поляризационная зеленая

Солнцезащитные очки 3 категории затемнения – для ношения в солнечную погоду. Защищают глаза от яркого солнечного света, бликов на мокрой или заснеженной дороге. Снижают утомляемость глаз. Классическая металлическая оправа «авиаторы» с текстильным оформлением вокруг линз.

Поляризационные линзы очков Cafa France не просто затемняют изображение, но и повышают контрастность, блокируют блики, а также снижают эффект ослепления встречным светом, обеспечивая комфорт для глаз и безопасность для всех участников движения. Конечно, они также полностью защищают глаза от вредного ультрафиолетового излучения.

Очки водителя Cafa France успешно прошли все испытания и соответствуют российским (ГОСТ Р 51831 – 2001, ГОСТ Р 51854 – 2001) и международным стандартам (Европа – EN1836, Китай GB10810, Америка - ANSI Z.80.3). Оправы удобны для длительного ношения, материалы не содержат вредных добавок, а также обладают износостойкими характеристиками.