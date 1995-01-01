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Очки Cafa France CF007021

  • CF007021
  • CF007021
  • CF007021
Код товара:УТ-00033439
Артикул:CF007021

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Очки водителя Cafa France, c темными линзами гарантируют в солнечную погоду:

  • Защиту от яркого и низкого солнца
  • Защиту от бликов, отраженного света
  • Оптимальную степень затемнения
  • Повышение контрастности и четкости изображения
  • Естественные цвета
  • Снижение усталости глаз
  • 100% защиту от УФ – лучей

Очки Водителя Cafa France успешно прошли все испытания и соответствуют Российским (ГОСТ Р 51831 – 2001, ГОСТ Р 51854 – 2001) и международным стандартам (Европа – EN1836, Китай GB10810, Америка - ANSI Z.80.3).

Линзы в Очках Водителя Cafa France имеют самую высокую эффективность поляризации - 99,9% (видимость без бликов), обеспечивают чистое изображение и отсутствие искажений, комфортное цветовосприятие, а также защиту от ультрафиолетового излучения. Кроме того, обладают улучшенными изностойкими и ударопрочными характеристиками по многим параметрам.

Оправы производятся из материалов, разрешенных к применению Минздравом РФ. Оправы удобны для длительного ношения, материалы не содержат вредных добавок, а также обладают износостойкими характеристиками.