Очки Cafa France CF007021
Код товара : УТ-00033439
Артикул : CF007021
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Описание
Очки водителя Cafa France, c темными линзами гарантируют в солнечную погоду:
- Защиту от яркого и низкого солнца
- Защиту от бликов, отраженного света
- Оптимальную степень затемнения
- Повышение контрастности и четкости изображения
- Естественные цвета
- Снижение усталости глаз
- 100% защиту от УФ – лучей
Очки Водителя Cafa France успешно прошли все испытания и соответствуют Российским (ГОСТ Р 51831 – 2001, ГОСТ Р 51854 – 2001) и международным стандартам (Европа – EN1836, Китай GB10810, Америка - ANSI Z.80.3).
Линзы в Очках Водителя Cafa France имеют самую высокую эффективность поляризации - 99,9% (видимость без бликов), обеспечивают чистое изображение и отсутствие искажений, комфортное цветовосприятие, а также защиту от ультрафиолетового излучения. Кроме того, обладают улучшенными изностойкими и ударопрочными характеристиками по многим параметрам.
Оправы производятся из материалов, разрешенных к применению Минздравом РФ. Оправы удобны для длительного ношения, материалы не содержат вредных добавок, а также обладают износостойкими характеристиками.