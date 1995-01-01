Очки водителя Cafa France, c темными линзами гарантируют в солнечную погоду:

Защиту от яркого и низкого солнца

Защиту от бликов, отраженного света

Оптимальную степень затемнения

Повышение контрастности и четкости изображения

Естественные цвета

Снижение усталости глаз

100% защиту от УФ – лучей

Очки Водителя Cafa France успешно прошли все испытания и соответствуют Российским (ГОСТ Р 51831 – 2001, ГОСТ Р 51854 – 2001) и международным стандартам (Европа – EN1836, Китай GB10810, Америка - ANSI Z.80.3).

Линзы в Очках Водителя Cafa France имеют самую высокую эффективность поляризации - 99,9% (видимость без бликов), обеспечивают чистое изображение и отсутствие искажений, комфортное цветовосприятие, а также защиту от ультрафиолетового излучения. Кроме того, обладают улучшенными изностойкими и ударопрочными характеристиками по многим параметрам.

Оправы производятся из материалов, разрешенных к применению Минздравом РФ. Оправы удобны для длительного ношения, материалы не содержат вредных добавок, а также обладают износостойкими характеристиками.