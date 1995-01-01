Пол: мужские

Оправа: металл

Цвет линзы: поляризационная желтая

Пригодны для ношения в сумерки и ночью: снижают ослепление от встречных машин, устраняют блики от мокрого асфальта, усиливают контрастность, затемнение очень слабое (категория 0)

Яркие солнечные лучи, блики от мокрого асфальта и других поверхностей, свет фар встречных автомобилей ночью сильно ослепляет водителя, что приводит к повышенной утомляемости глаз, а при длительном, регулярном воздействии может привести к постоянному ухудшению зрения. Кроме того, ослепление вызывает потерю контроля над ситуацией на дороге, что может повлечь за собой самые тяжелые последствия как для водителя, так и для окружающих.

Поляризационные линзы очков Cafa France не просто затемняют изображение, но и повышают контрастность, блокируют блики, а также снижают эффект ослепления встречным светом, обеспечивая комфорт для глаз и безопасность для всех участников движения. Конечно, они также полностью защищают глаза от вредного ультрафиолетового излучения. Форма очков Cafa France оптимизирована для водителей: очки не ограничивают зону периферийного зрения. Для вождения в ночное время предлагаются специальные очки с желтыми линзами (не используйте ночью обычные затемняющие солнцезащитные очки, это опасно!)

Очки водителя Cafa France успешно прошли все испытания и соответствуют российским (ГОСТ Р 51831 – 2001, ГОСТ Р 51854 – 2001) и международным стандартам (Европа – EN1836, Китай GB10810, Америка - ANSI Z.80.3). Оправы удобны для длительного ношения, материалы не содержат вредных добавок, а также обладают износостойкими характеристиками.