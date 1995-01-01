Интеллектуальная веб-камера OBSBOT Tiny создана для применения в домашней, студийной или конференц-обстановке. Благодаря возможности слежения и поворота вслед за спикером OBSBOT Tiny идеально подойдет для онлайн-презентаторов, создателей курсов, тренеров и учителей: вы можете свободно перемещаться по помещению, оставаясь при этом в кадре. 2-осевой подвес поворачивается на +/- 150° по горизонтали и на +/- 45° по вертикали с максимальной угловой скоростью 120° в секунду. Благодаря распознаванию жестов вы сможете издалека активировать 2х зум, когда отошли далеко от компьютера. Камера позволяет создавать контент продвинутого уровня в одиночку, не привлекая для съемки отдельного оператора.

OBSBOT Tiny может снимать видео в Full HD 30 кадров/с – отличное разрешение для онлайн-конференций и стримов. Широкоугольный объектив (угол зрения 90°) отлично подходит для тех ситуаций, когда вместе с вами в звонке принимает участие еще один или несколько человек. 2 всенаправленных микрофона, расположенные справа и слева от объектива, обеспечивают звучание со стереоэффектом. Поддерживается автоматическое шумоподавление, которое устраняет гул от кондиционеров, компьютеров или автомобильного движения за окном.

Управление жестами: OBSBOT Tiny 4K распознает 2 вида жестов: включение / отмена отслеживания и увеличение/уменьшение масштаба (зум). Благодаря жестам вам не придется подходить к компьютеру, чтобы физически нажимать какие-либо кнопки.

Режим приватности: просто поверните камеру объективом вниз, когда хотите выключить трансляцию. Камера автоматически перейдет в спящий режим и вы сможете быть уверенным, что вас никто не наблюдает.

Веб-камера Tiny 4K легко устанавливается и снимается с экрана благодаря магнитной подставке. Ее также можно поставить на любой напольный или настольный штатив, для этого предусмотрено гнездо с резьбой 1/4"-20.

OBSBOT Tiny совместима с компьютерами на базе Windows и Mac, она подключается через USB Type-C кабель (1.5 м), в комплект поставки также входит переходник с USB Type-C на Type-A. Камера может работать прямо из коробки, без установки дополнительных драйверов, по принципу «Plug and Play». Однако вы также можете установить бесплатное приложение OBSBOT TinyCam для более глубокого управления настройками камеры. Мы также советуем обновить встроенное ПО (прошивку) до последней версии, чтобы максимально эффективно использовать весь ее функционал.

Характеристики

Камера

Объектив: угол обзора: 90°

Поддерживаемые разрешения: 1920×1080, 1280×720, 640×360

Поддерживаемая частота кадров:

MJPEG: 1920×1080: 30 / 24 / 20 / 15, 1280×720: 60 / 30 / 24 / 20 / 15, 960×540: 60 / 30 / 24 / 20 / 15, 640×360: 60 / 30 / 24 / 20 / 15

YUV: 1920×1080: 5, 1280×720: 10 / 5, 960×540: 15 / 10 / 5, 640×360: 30 / 24 / 20 / 15 / 10 / 5

H.264: 1920×1080: 30 / 24 / 20 / 15, 1280×720: 60 / 30 / 24 / 20 / 15, 960×540: 60 / 30 / 24 / 20 / 15, 640×360: 60 / 30 / 24 / 20 / 15

Zoom: цифровой, до 2x

Тип фокуса: гиперфокальная фокусировка

HDR: нет

Аудио:

Двойной всенаправленный микрофон

Системные требования

Windows 7 и выше (для 4К разрешения необходима Windows 8.1 или выше)

macOS® 10.13 и выше

Рекомендуется для 1080p 60р и 4K:

Apple:

MacBook Pro (2018 г., процессоры Intel Core i5 8-го поколения или новее)

MacBook Air (2018 г., процессоры Intel Core i5 8-го поколения или новее)

iMac Retina (2019 г., процессоры Intel Core i5 8-го поколения или новее)

PC:

ЦП: Процессоры Intel Core i5 7-го поколения или новее

Оперативная память: 8 ГБ и выше

Размеры и вес

Габариты (без крепления): 89.4 х 58 х 58 мм

Габариты (с креплением): 142 х 58 х 58 мм

Вес (без крепления): 146 г

Вес (с креплением): 175 г

Комплектация