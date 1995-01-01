Описание

OBSBOT Tail Air – это PTZ камера с возможностью дистанционного управления панорамированием, наклоном и зумом, а также с функцией автоматического слежения и кадрирования изображения с использованием искусственного интеллекта. Камера обладает множеством интересных возможностей. Одна из них – автономная работа: встроенный литий-ионный аккумулятор обеспечивает от 1.5 до 2.5 часов работы (в зависимости от выбранного разрешения и использования различных функций), а гнездо для microSD карты позволяет сохранять видео на внутреннюю память. Поэтому вы можете использовать Tail Air не только в студии, но и под открытым небом.

Tail Air предлагает несколько вариантов подключения: через USB-C (как веб-камера), беспроводное подключение по Wi-Fi и подключение через Ethernet кабель (для этого вам потребуется приобрести специальный адаптер). Поддержка PoE (Power over Ethernet) позволяет вести практически неограниченную по времени съемку с питанием через Ethernet соединение. Камера поддерживает протокол Network Device Interface (NDI) HX3, который позволяет передавать в видео в высоком качестве (Full HD 60p 80 Мбит/с или 4K 30p 95 Мбит/с) и с минимальной задержкой практически на любое расстояние. Причем Tail Air поддерживает как проводной, так и беспроводной NDI – второй вариант работает через мобильное приложение Obsbot Start. Это же приложение позволяет вести обычный стриминг в социальные сети через сотовую 4G связь.

* Для активации NDI требуется купить лицензионный ключ, который не входит в базовую комплектацию.

Сбоку на камере располагается HDMI micro D выход, так что вы можете подключить к Tail Air монитор, монитор-рекордер или HDMI-свитчер (для мультикамерных трансляций). Аудиовход 3.5 мм дает возможность подключить к камере студийный или беспроводной микрофон, она также оснащена собственными встроенными стереомикрофонами.

Камера оснащена высокочувствительной 4К матрицей типа 1/1.8 CMOS с размером пикселя 2 нм. Для ее компактных габаритов это очень хороший показатель: для сравнения, у матриц современных беззеркальных камер размер пикселя в среднем колеблется в диапазоне от 3.5 до 5 нм. Большой размер пикселей обеспечивает хорошую собираемость света и низкий уровень шума при съемке с недостаточным освещением. Объектив также качественный и светосильный: 23мм* f/1.8. Он состоит из 8 элементов, что обеспечивает высокую резкость и отсутствие дисторсии (искажения геометрии). К сожалению, оптический зум у данной камеры отсутствует, но есть 4-кратный цифровой зум, который позволяет осуществлять динамическое кадрирование: плавный «наезд» и «отъезд» камеры или быстрые переключения между общим, средним и крупным планом. Если вы ведете трансляцию в Full HD разрешении (а для большинства трансляций FHD сейчас является оптимальным вариантом), то 2х увеличение будет осуществляться вообще без потери качества, а 4х – лишь с небольшими потерями.

* В 35-мм эквиваленте

Еще одной интересной особенностью является интеллектуальное слежение за объектами. Камера оснащена AI чипом, который отвечает за распознавание людей, животных и даже произвольных предметов, которые вы выделите рамкой через приложение. Благодаря ToF сенсору Tail Air понимает расстояние до объекта, что позволяет ей не сбиваться на возникающие препятствия и эффективно работать при недостаточном освещении. Отслеживание может работать вместе с динамическим кадрированием, то есть камера будет автоматически включать зум, чтобы выбранный объект оставался в заданных пропорциях. Например, вы можете выбрать кадрирование человека по пояс. Через меню приложения можно задать скорость (плавность) отслеживания.

AI Director Grids – новая функция, которая в реальном времени автоматически создает несколько планов из одного видеопотока. К примеру: общий план, крупный план интервьюера, крупный план интервьюируемого и так далее. Все это выводится на экран приложения в виде сетки, так что вы можете быстро переключаться между планами, работая в прямом эфире, как это делается, к примеру, режиссером трансляции на телевидении – даже если вы используете всего одну камеру. Переключение между разными планами создает более интересное изображение: считается, что такой прием позволяет эффективнее удерживать внимание зрителя, не дает ему заскучать. А если поставить 2-3 таких камеры, чтобы менять не только планы, но и ракурсы – получится трансляция профессионального уровня.

Искусственный интеллект позволяет управлять Tail Air с помощью жестов: к примеру, для начала отслеживания поднимите руку с открытой ладонью к камере, а для наезда или отъезда камеры поднимите руку и сделайте «уголок» большим и указательным пальцем. Помимо жестов вы можете управлять камерой через мобильное приложение, через программу Obsbot Center на компьютере или с помощью Bluetooth пульта Smart Remote Controller (продается отдельно).

В целом, OBSBOT Tail Air интересная, необычная камера, которая позволяет реализовать разные сценарии. Если у вас нет ассистента / оператора, который управлял бы камерой, когда вы записываете, например, тревел-блог или образовательную передачу, камера будет плавно отслеживать ваши перемещения, пока вы что-то показываете зрителям. Вместе с динамическим кадрированием это создает изображение, которое привлекает внимание. Возможность работы в прямом эфире, включая трансляции по cотовой сети – тоже большое преимущество. Наконец, профессиональные операторы могут использовать несколько таких камер для живых трансляций или записи различных мероприятий. Широкие возможности по подключению и дистанционному управлению камерой, высокое качество видео, а также достаточно доступная по меркам PTZ камер цена делают OBSBOT Tail Air заслуживающим внимания вариантом.

Комплектация