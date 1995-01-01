OBSBOT Meet 4K поддерживает Ultra HD 4K со скоростью до 30 кадров в секунду или Full HD 1080p со скоростью до 60 кадров: невероятно детализированное или невероятно плавное изображение для веб-камеры. Также поддерживается вертикальный (портретный) режим. Уникальной особенностью веб-камер OBSBOT Meet является режим автоматического кадрирования: по лицу, по верхней части тела или по группе людей (если перед камерой находится несколько человек). Кадрирование наиболее актуально для групповых онлайн-конференций с несколькими участниками, когда размер каждого окна получается небольшим. С помощью автоматического кадрирования ваше изображение всегда будет достаточно крупным.

OBSBOT Meet 4K использует матрицу CMOS 1/2,8" производства Sony, с 4х цифровым зумом. Также поддерживается HDR (расширенный динамический диапазон), благодаря которому изображение выглядит более естественно: в частности, если свет падает со спины, то HDR режим поднимает яркость в тенях, чтобы ваше лицо показывалось достаточно светло. Широкоугольный объектив (угол зрения 86°) отлично подходит для тех ситуаций, когда вместе с вами в звонке принимает участие еще один или несколько человек. 2 всенаправленных микрофона, расположенные справа и слева от объектива, обеспечивают звучание со стереоэффектом. Поддерживается автоматическое шумоподавление, которое устраняет гул от кондиционеров, компьютеров или автомобильного движения за окном.

Автоматическая фокусировка: вы можете выбрать между 2 режимами, фокусировка по лицу или фокусировка по ближайшему объекту. Второй вариант будет полезен в тех случаях, когда вам требуется показать какой-нибудь предмет крупным планом.

Кнопка выключения позволяет отправить веб-камеру в спящий режим, когда ее работа не требуется. Для дополнительной безопасности в комплекте есть шторка, которая полностью закрывает объектив

Функции, находящиеся на стадии бета-тестирования:

OBSBOT Meet 4K поддерживает такие функции как автоматическая замена фона и автоматическое размытие фона. Замена фона работает без дополнительного оборудования, вам не нужно устанавливать для нее специальный зеленый или синий фон (хромакей). При этом разрешение и частота кадров могут быть немного снижены. Размытие фона позволяет добиться эффекта боке, как будто вы снимаете на профессиональную камеру. Обе функции находятся в стадии разработки, поэтому могут работать с ошибками.

Веб-камера Meet 4K легко крепится к экрану за счет магнитной подставки, установить ее можно как горизонтально, так и вертикально. Ее также можно поставить на любой напольный или настольный штатив, для этого предусмотрено гнездо с резьбой 1/4"-20.

OBSBOT Meet 4K совместима с компьютерами на базе Windows и Mac, она подключается через USB Type-C кабель (1.5 м), в комплект поставки также входит переходник с USB Type-C на Type-A, защитный чехол, шторка и сумка для переноски, а также магнитное крепление.

OBSBOT Meet может работать прямо из коробки, без установки дополнительных драйверов, по принципу «Plug and Play». Однако вы также можете установить бесплатное приложение OBSBOT MeetCam для более глубокого управления настройками камеры. Мы также советуем обновить встроенное ПО (прошивку) до последней версии, чтобы максимально эффективно использовать весь ее функционал.

Характеристики

Камера

Матрица 1/2.8" CMOS

Объектив: f/2.2, угол обзора: 86° / 78° / 65°

Поддерживаемые разрешения: 3840×2160, 1920×1080, 1280×720, 640×360

Поддерживаемая частота кадров:

MJPEG: 3840×2160: 30 / 24 / 20 / 15, 1920×1080: 60 / 30 / 24 / 20 / 15, 1280×720: 60 / 30 / 24 / 20 / 15, 960×540: 60 / 30 / 24 / 20 / 15, 640×360: 60 / 30 / 24 / 20 / 15

YUV: 3840×2160: 1, 1920×1080: 5, 1280×720: 10 / 5, 960×540: 15 / 10 / 5, 640×360: 30 / 24 / 20 / 15 / 10 / 5

H264: 3840×2160: 30 / 24 / 20 / 15, 1920×1080: 60 / 30 / 24 / 20 / 15, 1280×720: 60 / 30 / 24 / 20 / 15, 960×540: 60 / 30 / 24 / 20 / 15, 640×360: 60 / 30 / 24 / 20 / 15

Zoom: цифровой, до 4x

Тип фокуса: авто (по лицу / по ближайшему объекту), ручной

HDR: Да

Интерфейсы

Аудио: Двойной всенаправленный микрофон

Интерфейс питания / передачи данных: USB Type-C

Системные требования

Windows 7 и выше (для 4К разрешения необходима Windows 8.1 или выше)

macOS® 10.13 и выше

Рекомендуется для 1080p 60р и 4K:

Apple:

MacBook Pro (2018 г., процессоры Intel Core i5 8-го поколения или новее)

MacBook Air (2018 г., процессоры Intel Core i5 8-го поколения или новее)

iMac Retina (2019 г., процессоры Intel Core i5 8-го поколения или новее)

PC:

ЦП: Процессоры Intel Core i5 7-го поколения или новее

Оперативная память: 8 ГБ и выше

Размеры и вес

Габариты (без крепления): 56 x 44 x 32 мм

Габариты (с креплением): 56 x 44 x 53 мм

Вес (без крепления): 72 г

Вес (с креплением): 133 г

Комплектация

OBSBOT Meet 4K

Кабель USB-C - USB-C 1.5 м

Адаптер USB-C - USB-A

Шторка на камеру

Магнитное крепление

Чехол

Инструкция

Гарантийный талон

Примечание: автоматическое кадрирование работает на расстоянии до 5 метров, также влияет освещенность и характер заднего плана.