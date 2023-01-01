Компактное зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов типоразмеров от 10340 до 26650. Работает от стандартного USB порта (USB micro B) 5В 2А, что позволяет заряжать батареи как дома, так и в дороге. Возможна индивидуальная зарядка, а также одновременная зарядка батарей разных типов: каждый слот оснащен собственным контроллером. Автоматически определяет поддерживаемый ток зарядки: при установке батарей с напряжением менее 2.9В включается режим зарядки низким током (100 мА). При установке батарей с напряжением выше 2.9В максимальная сила тока составляет 1000 мА (устанавливается в зависимости от типа батареи). Ход заряда показывается с помощью светодиодных индикаторов, при достижении 100% зарядка автоматически останавливается.