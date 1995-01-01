Компактное зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов типоразмеров от 10340 до 26650. Работает от стандартного USB порта (USB micro B) 5В 2А, что позволяет заряжать батареи как дома, так и в дороге. Возможна индивидуальная зарядка, а также одновременная зарядка батарей разных типов: каждый слот оснащен собственным контроллером. Автоматически определяет поддерживаемый ток зарядки: при установке батарей с напряжением менее 2.9В включается режим зарядки низким током (100 мА). При установке батарей с напряжением выше 2.9В максимальная сила тока составляет 1000 мА (устанавливается в зависимости от типа батареи). Ход заряда показывается с помощью светодиодных индикаторов, при достижении 100% зарядка автоматически останавливается.

Имеется автоматическая защита от неправильной установки аккумуляторов (обратная полярность), от короткого замыкания, перегрева.

Материалы: огнестойкий поликарбонат

Входной ток: 5В 2А

Ток зарядки: 4.2В, до 1000мА х2

Размеры: 125.5 х 59.5 х 32.1 мм

Вес: 79.5 г

Совместимые типы батарей: 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500,17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650.