Шваброчки для чистки матриц Nitecore NC-CK24S, для полнокадровых камер, короткие, 10 шт.
Товар не найден
Характеристики
Описание
Швабры для влажной чистки полнокадровых матриц: ширина чистящей насадки составляет ровно 24 мм, что позволяет пройти всю матрицу одним движением. Усовершенствованная конструкция: ручка швабры более длинная и более широкая, удобно лежит в пальцах, чистящий наконечник гибкий: не повреждает сенсор при нажатии. Ткань – два слоя безворсовой микрофибры, которая впитывает чистящую жидкость, не оставляя разводов. В комплекте 10 швабр, каждая в индивидуальной вакуумной упаковке. Чистящая жидкость продается отдельно.
Швабры с короткой ножкой хорошо подходят для чистки безззеркальных камер, для зеркальных фотоаппаратов нужно использовать швабры NC-CK24L, с длинной ножкой. Влажная чистка необходима, когда пыль не удается удалить с помощью обдува с помощью груши, а также в случае попадания на матрицу капель воды, маслянистых жидкостей и других сильных загрязнений.
Способ применения:
- Проводите чистку в чистом помещении, без сквозняков и подобного движения воздуха
- Выберите "ручную очистку матрицы" в меню камеры, чтобы поднять зеркало или открыть затвор
- Продуйте матрицу с помощью груши, чтобы удалить основную часть пыли, песчинки и тому подобные мелкие частицы
- Откройте упаковку швабры
- Нанесите на чистящий наконечник 2 капли чистящей жидкости
- С минимальным нажимом проведите шваброй по матрице в одну сторону, затем обратно
Размеры швабры: длина 7.5 см, ширина наконечника: 24 мм.