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Шваброчки для чистки матриц Nitecore NC-CK24S, для полнокадровых камер, короткие, 10 шт.

Код товара:УТ-00065748
Артикул:NC-CK24S*

Товар не найден

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Описание

Швабры для влажной чистки полнокадровых матриц: ширина чистящей насадки составляет ровно 24 мм, что позволяет пройти всю матрицу одним движением. Усовершенствованная конструкция: ручка швабры более длинная и более широкая, удобно лежит в пальцах, чистящий наконечник гибкий: не повреждает сенсор при нажатии. Ткань – два слоя безворсовой микрофибры, которая впитывает чистящую жидкость, не оставляя разводов. В комплекте 10 швабр, каждая в индивидуальной вакуумной упаковке. Чистящая жидкость продается отдельно.

Швабры с короткой ножкой хорошо подходят для чистки безззеркальных камер, для зеркальных фотоаппаратов нужно использовать швабры NC-CK24L, с длинной ножкой. Влажная чистка необходима, когда пыль не удается удалить с помощью обдува с помощью груши, а также в случае попадания на матрицу капель воды, маслянистых жидкостей и других сильных загрязнений.

Способ применения:

  • Проводите чистку в чистом помещении, без сквозняков и подобного движения воздуха
  • Выберите "ручную очистку матрицы" в меню камеры, чтобы поднять зеркало или открыть затвор
  • Продуйте матрицу с помощью груши, чтобы удалить основную часть пыли, песчинки и тому подобные мелкие частицы
  • Откройте упаковку швабры
  • Нанесите на чистящий наконечник 2 капли чистящей жидкости
  • С минимальным нажимом проведите шваброй по матрице в одну сторону, затем обратно

Размеры швабры: длина 7.5 см, ширина наконечника: 24 мм.