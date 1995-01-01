Шесть полезных инструментов в одном компактном и прочном устройстве, снабженном карабином, чтобы крепить его к ключам. Теперь Вы не сможете себе представить свою жизнь без DoohicKey. Изготовленный из прочной нержавеющей стали Nite Ize DoohicKey - это мультиинструмент карманного размера.

Отвертка, гаечный ключ, открывалка для бутылок, брелок, линейка, резак - и все это помещается у вас на ладони! А интегрированный карабин позволяет прикрепить данное приспособление к любой петле или кольцу: Nite Ize DoohicKey всегда под рукой.

Характеристики: