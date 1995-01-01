Мультитул Nite Ize DoohicKey, стальной
Код товара:УТ-00085491
Артикул:KMT-11-R3
Товар не найден
Характеристики
Тип товара Инструмент
Описание
Шесть полезных инструментов в одном компактном и прочном устройстве, снабженном карабином, чтобы крепить его к ключам. Теперь Вы не сможете себе представить свою жизнь без DoohicKey. Изготовленный из прочной нержавеющей стали Nite Ize DoohicKey - это мультиинструмент карманного размера.
Отвертка, гаечный ключ, открывалка для бутылок, брелок, линейка, резак - и все это помещается у вас на ладони! А интегрированный карабин позволяет прикрепить данное приспособление к любой петле или кольцу: Nite Ize DoohicKey всегда под рукой.
Характеристики:
- Мультиинструмент, который легко крепится на кольце с ключами.
- Безопасная конструкция из нержавеющей стали.
- Включает в себя открывалку, гаечный ключ, линейку, отвертку, брелок.
- Производится в дизайне черного и стального цвета.
- Размеры: 64.8 мм х 17.2 мм х 2.5 мм.
- Вес - 12 гр.