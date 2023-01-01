Описание

Серия UV-фильтров NiSi изготовлена по специальной технологии из ультратонкого стекла с просветляющим многослойным покрытием с обеих сторон. Оптическое стекло из Японии обеспечивает высокую степень светопропускания, а также гасит нежелательные блики и отражения. В результате вы получаете мягкое и насыщенное изображение. Оправа выполнена из алюминия, что обеспечивает прочность и защиту при ударах. Толщина всего 5,2 мм – на данный момент это самая тонкая оправа в мире. Исключительно тонкая оправа позволяет избежать виньетирования даже на широкоугольных объективах.

Благодаря сверхтонкой полировке оправа защищена от истирания, и не потеряет свой цвет и внешний вид при частом использовании. При изготовлении светофильтра используются материалы, соответствующие требованиям Европейского стандарта по защите окружающей среды ROHS. Это значит, что все материалы фильтров NiSi не содержат вредных веществ.

Преимущества: