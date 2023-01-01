Описание

Светофильтр Nisi HUC UV защищает объектив от ультрафиолетового излучения, а также от ударов и царапин. Многослойное просветляющее покрытие поверхности стекла с обеих сторон обеспечивает идеальную прозрачность фильтра без снижения резкости. Фильтр имеет водоотталкивающее покрытие, которое способствует быстрой очистке фильтра при попадании воды без образования полос и пятен.

Оправа изготовлена из латуни, не деформируется при перепаде температур. Это значит, при любой погоде вы без труда сможете надеть и снять фильтр с объектива. В ситуациях, когда УФ-излучение отсутствует, фильтр выполняет роль защитного, спасая объектив от царапин и повреждений. Благодаря своим упругим свойствам, латунная оправа гасит удары. Нанопокрытие с многослойным просветлением не оказывает негативного влияния качество изображения, сохраняет резкость кадра без искажения цветопередачи.

Ультрафиолетовое излучение, не видимое глазу, может серьёзно повлиять на качество снимка в виде появления нежелательной дымки, снижения контраста и изменения оттенков. Особенно это проявляется при съёмке в горах или вблизи крупных водоёмов в яркий солнечный день. Фильтр защищает матрицу фотоаппарата от попадания УФ-излучения, вследствие чего у вас получатся более чёткие кадры с мягкими цветами без искажений цветопередачи.