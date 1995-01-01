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Светофильтр NiSi HUC CPL 77mm

  • HUC CPL 77mm
  • HUC CPL 77mm
  • HUC CPL 77mm
  • HUC CPL 77mm
  • HUC CPL 77mm
  • HUC CPL 77mm
  • HUC CPL 77mm
  • HUC CPL 77mm
  • HUC CPL 77mm
Код товара:УТ-00072390
Артикул:N11153

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Светофильтр Nisi HUC CPL круговой поляризационный устраняет нежелательные блики и отражения, усиливая при этом глубину цвета. При съёмке воды с использованием поляризационного фильтра будет лучше видно, что находится под водой, а в горах гасится эффект дымки. Такого результата невозможно достичь средствами постобработки. Благодаря отсутствию отражений на неметаллических поверхностях цвета на фотографии приобретают сочность и мягкость.

  • Водонепроницаемый светофильтр с многослойным просветляющим нанопокрытием
  • Обеспечивает высокое разрешение изображения
  • Ультратонкая оправа
  • Устраняет паразитные отражения и блики
  • Улучшает цвета и насыщенность, устраняет дымку при съёмке пейзажей