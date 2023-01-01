Светофильтр NiSi HUC CPL 77mm

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072390 Артикул : N11153

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Светофильтр Nisi HUC CPL круговой поляризационный устраняет нежелательные блики и отражения, усиливая при этом глубину цвета. При съёмке воды с использованием поляризационного фильтра будет лучше видно, что находится под водой, а в горах гасится эффект дымки. Такого результата невозможно достичь средствами постобработки. Благодаря отсутствию отражений на неметаллических поверхностях цвета на фотографии приобретают сочность и мягкость. Задать вопрос 8 690 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Светофильтр Nisi HUC CPL круговой поляризационный устраняет нежелательные блики и отражения, усиливая при этом глубину цвета. При съёмке воды с использованием поляризационного фильтра будет лучше видно, что находится под водой, а в горах гасится эффект дымки. Такого результата невозможно достичь средствами постобработки. Благодаря отсутствию отражений на неметаллических поверхностях цвета на фотографии приобретают сочность и мягкость. Водонепроницаемый светофильтр с многослойным просветляющим нанопокрытием

Обеспечивает высокое разрешение изображения

Ультратонкая оправа

Устраняет паразитные отражения и блики

Улучшает цвета и насыщенность, устраняет дымку при съёмке пейзажей

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