Светофильтр NiSi HUC CPL 77mm
Код товара:УТ-00072390
Артикул:N11153
Товар не найден
Характеристики
Тип фильтраPL-C (поляризационный циркулярный)
Размер, мм77
Описание
Светофильтр Nisi HUC CPL круговой поляризационный устраняет нежелательные блики и отражения, усиливая при этом глубину цвета. При съёмке воды с использованием поляризационного фильтра будет лучше видно, что находится под водой, а в горах гасится эффект дымки. Такого результата невозможно достичь средствами постобработки. Благодаря отсутствию отражений на неметаллических поверхностях цвета на фотографии приобретают сочность и мягкость.
- Водонепроницаемый светофильтр с многослойным просветляющим нанопокрытием
- Обеспечивает высокое разрешение изображения
- Ультратонкая оправа
- Устраняет паразитные отражения и блики
- Улучшает цвета и насыщенность, устраняет дымку при съёмке пейзажей