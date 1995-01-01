Светофильтр NiSi HUC CPL 77mm

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Код товара: УТ-00072390 Артикул: N11153 Код товара: УТ-00072390 Артикул: N11153 Тип фильтра PL-C (поляризационный циркулярный) Размер, мм 77 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Светофильтры для объективов Тип фильтра PL-C (поляризационный циркулярный) Размер, мм 77 Описание Светофильтр Nisi HUC CPL круговой поляризационный устраняет нежелательные блики и отражения, усиливая при этом глубину цвета. При съёмке воды с использованием поляризационного фильтра будет лучше видно, что находится под водой, а в горах гасится эффект дымки. Такого результата невозможно достичь средствами постобработки. Благодаря отсутствию отражений на неметаллических поверхностях цвета на фотографии приобретают сочность и мягкость. Водонепроницаемый светофильтр с многослойным просветляющим нанопокрытием

Обеспечивает высокое разрешение изображения

Ультратонкая оправа

Устраняет паразитные отражения и блики

Улучшает цвета и насыщенность, устраняет дымку при съёмке пейзажей Видео Наш обзор

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