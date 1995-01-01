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Воздушная груша NiSi средняя

  • средняя
  • средняя
  • средняя
Код товара:УТ-00079725
Артикул:N11192U-D

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Воздушная груша – это лучший аксессуар для очистки оптики, который лучше всегда иметь с собой, особенно при съёмке на природе. Её преимущество в том, что она помогает очистить пыль с объектива, матрицы и зеркала без необходимости прикасаться к очищающей поверхности. Компактная груша удобно сидит в руке и способна создавать достаточно сильный поток воздуха для качественной очистки поверхности от пыли и мелких частиц. Эластичный материал груши быстро восстанавливается после сжатия и обеспечивает высокую скорость работы. Устойчива к колебаниям температуры, отлично работает в любом климате.

Длина: 19 см (с носиком)
Диаметр: 6 см