Светофильтр NiSi BLACK MIST 1/4 82mm
Код товара : УТ-00071509
Артикул : N11234
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Гарантия 1 год
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Описание
При съёмке с помощью мягкого рассеивающего фильтра NiSi Black Mist вы получаете особую атмосферу на изображениях. Фильтр создаёт волшебное свечение вокруг источников света, при этом сохраняя чёткость по всему полю кадра. Он также позволяет добиться кинематографического эффекта за счёт снижения контраста, размывания и смягчения света от мощных ламп и сглаживания пятен. И всё это достигается без нарушения цветового баланса. Добавьте в ваши фотографии или видео атмосферу «дымки».
Серия NiSi Black Mist эффективно снижает контрастность и рассеивает границы ярко освещённых предметов, помогая сбалансировать тональный переход между светами и тенями. Также NiSi Black Mist часто используется в тех ситуациях, когда необходимо создать привлекательный образ при портретной съёмке – смягчить глубокие морщины и понизить контраст пигментных пятен или веснушек.
Особенности:
- Приглушает светлые участки и снижает уровень контраста изображения
- Создаёт кинематографический эффект
- Сглаживает морщины и размывает пигментные пятна на портретах
- Создаёт пастельное освещение
- Мягко рассеивает свет
- Понижает контраст и резкость изображения при сохранении уровня детализации
- Изготовлен из оптического стекла в высококачественной латунной оправе