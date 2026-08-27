Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z5 Body (состояние 3) (б/у)
Код товара:УТ-00096721
Артикул:б/у-БУМ 2026-08-27/3
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыБеззеркальная
Формат матрицыПолный кадр, 35 мм
Стабилизация изображенияЕсть
Описание
Код товара: 161721
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Отходят резинки, не закрываются резинки интерфейсов.
Пробег: 144730 кадров.
S/n: 7815374
Комплектация: Камера, аккумулятор, крышка байонета, плечевой ремень, коробка, зарядка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.