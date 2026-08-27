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Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z5 Body (состояние 3) (б/у)

  • Z5 Body (состояние 3)
  • Z5 Body (состояние 3)
  • Z5 Body (состояние 3)
  • Z5 Body (состояние 3)
  • Z5 Body (состояние 3)
  • Z5 Body (состояние 3)
  • Z5 Body (состояние 3)
  • Z5 Body (состояние 3)
  • Z5 Body (состояние 3)
  • Z5 Body (состояние 3)
  • Z5 Body (состояние 3)
  • Z5 Body (состояние 3)
  • Z5 Body (состояние 3)
  • Z5 Body (состояние 3)
  • Z5 Body (состояние 3)
  • Z5 Body (состояние 3)
  • Z5 Body (состояние 3)
Код товара:УТ-00096721
Артикул:б/у-БУМ 2026-08-27/3

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Код товара: 161721

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Отходят резинки, не закрываются резинки интерфейсов.
Пробег: 144730 кадров.
S/n: 7815374
Комплектация: Камера, аккумулятор, крышка байонета, плечевой ремень, коробка, зарядка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.