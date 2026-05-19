Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z fc Body Silver (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00094040 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-05-19/05 Код товара: УТ-00094040 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-05-19/05 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы APS-C Все характеристики Код товара: 159040 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Пробег: 26000

S/n: 7813460

Комплектация: Камера, аккумулятор оригинал, сетевое зарядное устройство оригинал, переходник на европейскую розетку, шейный ремень оригинал, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы APS-C Описание Код товара: 159040 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Пробег: 26000

S/n: 7813460

Комплектация: Камера, аккумулятор оригинал, сетевое зарядное устройство оригинал, переходник на европейскую розетку, шейный ремень оригинал, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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