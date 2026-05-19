Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z fc Body Silver (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00094040
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-05-19/05
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыБеззеркальная
Формат матрицыAPS-C
Описание
Код товара: 159040
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег: 26000
S/n: 7813460
Комплектация: Камера, аккумулятор оригинал, сетевое зарядное устройство оригинал, переходник на европейскую розетку, шейный ремень оригинал, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.