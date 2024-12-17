Nikon Z8 представляет собой по сути флагманский Nikon Z9 в более компактном и легком корпусе и по более доступной цене. Z8 практически полностью повторяет функционал старшей камеры, заметными отличиями являются только аккумулятор меньшей емкости, сниженное до 1.5 часов время непрерывной записи видео. Имеются и другие небольшие отличия от флагмана: так, у Z8 отсутствует Ethernet порт для дистанционного управления и быстрой передачи снимков на FTP сервер, нет светодиодной подсветки кнопок управления, GPS модуля

По сравнению с такими камерами как Z7 II или D850 Nikon Z8 отличается полностью бесшумным электронным затвором, который не создает эффект «желе» при панорамировании и может использоваться со вспышками, а также несравненно большей скоростью серийной съемки и возможностью записи 8К видео. Z8 можно назвать идеальной универсальной камерой Nikon для профессиональных фотографов. Достаточно легкая, очень быстрая и по автофокусу, и по скорости серийной съемки, с высоким разрешением, которое обеспечивает превосходную детализацию снимков и дает широкие возможности для кадрирования. Конечно, очень важным является и полностью бесшумный затвор, который значительно облегчает работу на официальных мероприятиях, в театре, церкви и в других местах, где от фотографа требуется прежде всего максимальная незаметность. Благодаря использованию технологии Stacked CMOS электронный затвор работает практически с той же скоростью, с какой раньше работал механический (проход всей матрицы занимает менее 1/250 с), поэтому отсутствует эффект «желе» (rolling shutter) и сохраняется возможность использовать вспышки – этим Nikon Z8 выгодно отличается от камер прошлого поколения. Наконец, у электронного затвора отсутствует и такое понятие как «ресурс», поэтому фотографы, снимающие часто и много, могут не переживать, что камера откажет в решающий момент или потребует дорогостоящего ремонта через пару лет использования.

Лучшая в классе система АФ

Беспрецедентная скорость вычислений при непрерывной автофокусировке. Одновременное распознавание нескольких объектов благодаря передовым алгоритмам искусственного интеллекта. Электронный видоискатель работает без задержек в режиме реального времени и без затемнения. К вашим услугам целая система создания идеального кадра.

ИИ с машинным обучением распознает 9 типов объектов: люди, животные (собаки, кошки, птицы), велосипеды, автомобили, мотоциклы, самолеты, поезда.

автомобили, мотоциклы, самолеты, поезда. Распознавание объекта позволяет камере точно следовать за ним, не отвлекаясь на возникающие препятствия

Улучшенный автоматический выбор зоны АФ: система АФ с 493 точками включает 405 точек автоматического выбора, что в пять раз больше, чем у Z7 II.

Совершенствуйтесь — быстро

Благодаря невероятной скорости до 120 кадров в секунду с постоянной АФ/АЭ Nikon Z8 уверенно занимает ведущее положение в своем классе. При съемке в RAW скорость составляет 20 кадров в секунду, в JPEG 45 Мп – 30 кадров/с. Большой объем буферной памяти позволяет снимать серии более 1000 фотографий без снижения скорости. К вашим услугам широкий выбор оптики — более 100 светосильных объективов Nikon со скоростью съемки до 120 кадров в секунду.

Нет эффекта сканирующего затвора

Короткая выдержка

Неиссякаемый буфер

Возможность камеры снимать с выдержкой 1/32 000 и чувствительностью ISO 64 гарантируют малую глубину резко изображаемого пространства при съемке со светосильными объективами NIKKOR Z даже в условиях экстремально яркого освещения.

Электронный видоискатель реального времени без затемнения

Еще никогда работать с видоискателем не было так удобно. Электронный видоискатель фотокамеры Nikon Z8 работает без задержек, а его дисплей является самым ярким из существующих (3000 нит). В нем вы будете видеть то, что происходит в реальности в эту самую долю секунды. Вы заметите все перемещения объекта съемки или малейшие изменения кадра.

Экран с отклонением по четырем осям

Используйте широкие возможности кадрирования, быстро подстраиваясь под обстановку. Большой чувствительный монитор легко отклоняется на 90 градусов в горизонтальном и вертикальном положении съемки. Позвольте ситуации диктовать свои условия.

Защитная шторка матрицы

Новая шторка матрицы защищает ее от пыли и отпечатков пальцев при смене объектива. Меняйте объективы раз за разом, не боясь испачкать матрицу.

Новый уровень качества изображений

Потрясающая детализация. Исключительная точность. Результаты Nikon Z8 вас порадуют. Поразительная глубина цвета. Великолепный динамический диапазон при съемке фотографий и видеороликов.

Исключительная эффективность при любом освещении

Диапазон чувствительности ISO от 64 до 25 600 единиц (с расширением до 32–102 400 единиц ISO в эквиваленте) в сочетании с усовершенствованным алгоритмом понижения шума и функцией подавления мерцания фотокамеры. Добейтесь наилучших результатов в самых сложных условиях освещения.

Интеллектуальный баланс белого

От оттенков кожи и до оттенков неба на закате. Каждый из них будет точно передан на снимках благодаря новым алгоритмам ИИ для автоматической настройки баланса белого во время портретной съемки или при естественном освещении. Специальные алгоритмы обеспечивают правильную экспозицию лиц при использовании заполняющей вспышки iTTL.

Съемка видео 8K — на саму камеру

Благодаря невероятному разрешению записывать полнокадровые видеоролики в формате 8K и цейтраферное видео можно прямо на камеру, а не на внешний носитель. Во время записи доступны постоянная автофокусировка и автоэкспозиция, а также функция АФ с обнаружением глаз. Изображение получается четким, а у нового формата файлов N-RAW от Nikon размер меньше, чем у стандартного.

Видео в формате 4K с разрешением до 120p

При записи на Z8 видеороликов в формате 4K UHD также используется вся ширина матрицы. Четкость сохраняется по всей площади кадра, а файлы получаются довольно небольшими — так их проще отправить клиентам. Доступны несколько вариантов частоты кадров, в том числе 120p для плавной замедленной съемки.

24-битный звук

Поддержка звука 24 бит в линейном PCM позволяет качественно записывать на Z9 не только видео, но и аудио.

Широкий выбор кодеков

Можно записывать видеоролики с глубиной цвета 8 или 10 бит прямо на фотокамеру, используя H.265 (HEVC) или 10-битный Apple ProRes 422 HQ. Камера также поддерживает формат ProRes RAW HQ и новый формат файлов N-RAW от Nikon.

Камера выполнена в прочном корпусе (частично магниевый сплав, частично карбон Seerebro), внутренние уплотнители обеспечивают высокий уровень защиты от пыли и влаги.