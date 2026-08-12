Объектив Nikon Z 70-180mm f/2.8 (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00096174
Артикул:б/у-Н1 К 2026-08-12/2
Код товара:УТ-00096174
Артикул:б/у-Н1 К 2026-08-12/2
Объектив, системаNikon Z
Тип б/у товараОбъективы
Nikon Z 70-180mm f/2.8 - с.н. 20006928 (состояние 5)
Код товара: УТ-00096174
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5; незначительные следы использования ;
S/n: 20006928
Комплектация: крышки, бленда;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Nikon Z 70-180mm f/2.8 - с.н. 20006928 (состояние 5)
Код товара: УТ-00096174
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5; незначительные следы использования ;
S/n: 20006928
Комплектация: крышки, бленда;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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