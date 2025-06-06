Nikon Z6 II — проверенный профессионал, который готов к новым подвигам в ваших руках!

Представьте камеру, которая уже прошла огранку реальной съёмкой, но сохранила весь свой потенциал: 24.5 МП BSI-сенсор с безупречной детализацией, двойной процессор Expeed 6 для молниеносной работы и 14 кадров/с в серийной съёмке — идеально для репортажа и динамичных сцен. Автофокус с 273 точками и распознаванием глаз не упустит ни одного момента, а 5-осевая стабилизация сделает даже handheld-видео плавным, как в кино. Два слота для карт — CFexpress/XQD и SD UHS-II — гарантируют надёжность, а 4K 60p (с кропом) и 4K 30p без кропа с 10-битным цветом открывают двери в профессиональное видеопроизводство.

Это не просто камера — это инструмент с историей, который уже доказал свою выносливость в полевых условиях. Его магниевый корпус с защитой от пыли и влаги готов к новым приключениям, а цена без налога за «новизну» делает его невероятно выгодным приобретением. Подарите ему вторую жизнь, и он ответит вам кадрами, которые войдут в историю.

С этим аппаратом вы покупаете не железо — а свободу творчества без компромиссов.

Код товара: 149882

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации. Немного отходит резинка на видоискателе. Пробег затвора 249900

Комплектация: Фотоаппарат, аккумулятор, ЗУ, ремень нашейный, крышка байонета, кабельные крепления, коробка

Гарантия 90 дней.