24,5 МП

Полнокадровая

Двойная система Expeed

100 – 51 200 единиц ISO

14 кадров в секунду

Новое сегодня. Новое завтра.

Возможно, вы снимающий видео фотограф или видеооператор, который делает фотографии, или приверженец смешанной техники. Вы можете работать в команде или в одиночку. Снимать динамичные события или завораживающую тишину. Видеоролики кинематографического качества в формате 4K или интервью на месте событий. Какой бы ни была ваша идея, эта фотокамера позволяет творить со светом настоящие чудеса.

Готовность к ночной съемке

Благодаря впечатляющей способности собирать свет эта фотокамера позволяет вести съемку при любом освещении. Вы получаете четкие полнокадровые изображения при низких и высоких значениях ISO во время фотосъемки и качественный материал во время видеосъемки. АФ теперь работает при низком уровне освещенности вплоть до –6 EV при использовании объектива со светосилой f/2 (или выше). Фокусировка срабатывает, даже если единственный источник света — четверть луны.

Намного быстрее

Сверхширокая система гибридной АФ обеспечивает точный «захват» объекта. Вы можете вести съемку с максимальным разрешением со скоростью до 14 кадров в секунду, с полной автофокусировкой и автоматическим режимом экспозиции. Когда скорость имеет значение — а она важна всегда, — вы сможете делать кадры, которые упускают другие.

Вдвое мощнее

Как бы вы ни работали со светом, делайте это более быстро и плавно. Благодаря наличию двух процессоров EXPEED все стало в два раза лучше — от производительности автофокусировки до размера буфера. Работает как по нотам при записи видео и фотосъемке.

Выше скорость — более продолжительная работа

Быстрый высокопроизводительный буфер позволяет делать до 200 изображений в формате JPEG или до 124 12-битных изображений в формате RAW без сжатия за одну серию. Благодаря высокой частоте обновления вы не пропустите ни секунды. Двойная система EXPEED обеспечивает молниеносную скорость записи.

Два гнезда для карт памяти обеспечивают гибкий рабочий процесс

Имея в своем распоряжении два гнезда для карт памяти, можно наладить любой рабочий процесс. Отделите фото от видео или файлы RAW от JPEG. Копируйте файлы с одной карты на другую. Настройте гнезда для использования при переполнении одной карты и для резервного копирования. В одно гнездо можно вставить SD-карту UHS-II, в другое — карту XQD или сверхбыструю карту CFexpress последнего поколения.

Продолжайте движение

Снимаете интервью? Фотокамера поддерживает питание по кабелю USB Type-C, который также может заряжать аккумулятор во время съемки. Даже при длительной съемки от этой фотокамеры ничего не ускользает.

Вертикальная съемка

Дополнительный батарейный блок MB-N11 оснащен встроенными элементами управления для вертикальной съемки. С его помощью можно оперативно заменять батареи без потери питания.

Мультимедийный центр

Если вы видеооператор, эта фотокамера Nikon для вас. Благодаря полнокадровой матрице и считыванию всех пикселей вы получаете более широкий динамический диапазон и более резкие и четкие видеоролики. Скорость автофокусировки и чувствительность слежения можно установить во время записи. При видеосъемке также можно использовать АФ с обнаружением глаз и обнаружением животных. Поддержка различных значений частоты кадров расширяет ваши возможности. Вы можете выводить отснятый материал удобным способом.

Передача файлов RAW по HDMI*

Максимальный контроль при последующей обработке отснятого материала. Выше скорость передачи данных. Фотокамеру Z 6II можно подключать к совместимым внешним записывающим устройствам ATOMOS для экспорта видео в формате ProRes RAW®, чтобы сохранить все данные с полнокадровой матрицы фотокамеры в файлах меньшего размера¹ ².

10-битный выход HDMI

Больше гибкости при цветокоррекции. Запись видео с большой глубиной цвета 10 бит позволяет сохранить на миллиарды цветов больше, по сравнению со стандартной записью с глубиной 8 бит. Фотокамера Z 6II позволяет записывать 10-битный выходной сигнал непосредственно на внешнее записывающее устройство через HDMI.

Hybrid Log Gamma (HLG)

Избавьте себя от трудоемкой цветокоррекции и снимайте видеоматериалы, сразу готовые к воспроизведению на дисплеях HDR. При съемке в формате HLG фотокамера позволяет запечатлеть больше деталей, передать динамический диапазон и контраст — постобработка не потребуется³.

Прочная конструкция

Смело шагайте по пыльным улицам. Покоряйте горные тропы. Снимайте прямо над поверхностью воды. Благодаря сверхпрочному и легкому корпусу из магниевого сплава фотокамеру Z 6II удобно носить с собой и использовать в любых условиях. Полностью защищенная от пыли, грязи и влаги, она будет служить вам верой и правдой, куда бы ни привело вас вдохновение.

Дистанционная съемка

Беспроводные контроллеры дистанционного управления WR-R11b и WR-1 (приобретаются отдельно) пригодятся для дистанционной съемки или для управления внешними вспышками, такими как Speedlight SB-5000.

Высокоскоростная вспышка

Внешние вспышки можно использовать даже при высокоскоростной съемке с частотой до 14 кадров в секунду. Запечатлевайте более глубокие и масштабные сцены — освещая весь кадр в любой момент.

Объективы с байонетом F

Переходник байонета FTZ обеспечивает совместимость с более 300 объективами NIKKOR с байонетом F — от светосильных объективов с постоянным фокусным расстоянием до супертелеобъективов с зумом.

Новые способы видеть

Снимайте видеоролики. Делайте фотографии. Запечатлевайте все! Вам понравится кинематографическая глубина резко отображаемого пространства, которую позволяют получить разнообразные компактные объективы NIKKOR Z с быстрой фокусировкой.

Обновление прошивки через SnapBridge

Непрерывно совершенствуемое приложение Nikon SnapBridge теперь позволяет обновлять прошивку камеры через смарт-устройство. Это приложение также можно использовать для дистанционной съемки фото и видео. Также оно позволяет фильтровать и передавать файлы JPEG или RAW на любое смарт-устройство или компьютер с возможностью добавления хештегов и информации об авторских правах прямо из приложения.

¹ Чтобы активировать вывод видео в формате RAW 12 бит, отнесите фотокамеру в сервисный центр Nikon. За активацию может взиматься дополнительная плата.

² Для экспорта отснятых эпизодов в формате ProRes RAW фотокамера Z 6II должна быть подключена к внешнему записывающему устройству с поддержкой протокола ATOMOS. На сайте ATOMOS доступны полный список устройств и обновления.

³ Для съемки высококачественных эпизодов HLG HDR с помощью фотокамеры Z 6II требуется внешнее записывающее устройство.