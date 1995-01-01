Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z50 II Kit 16-50 VR DX (уцененный)
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Описание
Компактная Nikon Z50 II отлично подойдет для фотографов-энтузиастов и видеоблогеров. Главным приобретением стал процессор Expeed 7, который используется в современных флагманских камерах Nikon. Благодаря ему Nikon Z50 II обладает продвинутым автофокусом с функций 3D-слежения (3D Tracking AF) и автоматическим распознаванием объектов (люди, собаки, кошки, птицы, автомобили, велосипеды и мотоциклы, самолеты и поезда). Обновленный процессор также сделал возможной высокоскоростную съемку (до 30 кадров/с с электронным затвором, только JPEG) и режим Pre-Capture, позволяющий сохранить кадры, сделанные до полного нажатия на спусковую кнопку (только в JPEG).
Для начинающих фотографов добавлена кнопка Picture Control, которая открывает доступ к широкому выбору цветовых профилей. Вы сможете буквально на ходу «поиграть» с цветами: всего в памяти камеры находится 31 профиль, также возможна загрузка новых, через облачное хранилище Nikon Imaging Cloud. Профили являются настраиваемыми – выбрав один из них, вы можете, к примеру, изменить контраст, цветовую насыщенность, резкость и так далее. Также добавлена функция автоматической ретуши кожи Skin Softening, а настройка Portrait Impression Balance позволяет настроить на свой вкус передачу оттенков кожи между розовыми (маджента) и желтыми тонами.
В области записи видео камера получила режимы N-Log и HLG (10 бит 4:2:0), первый облегчает цветокоррекцию на этапе обработки, а второй создает уже готовые видео с широким динамическим диапазоном (HDR). При съемке в N-Log доступна загрузка 3D LUT таблиц, Nikon предлагает выбор из 4 LUT от RED (для просмотра LUT на камере необходим внешний монитор). Z50 II прибавила по скорости съемки: стал доступен режим 4К 60р (но только с кропом, то есть с обрезкой части кадра), что позволяет делать видео с эффектным «slow motion» замедлением. При съемке в 4К 30р камера использует всю площадь матрицы («оверсэмплинг» из 6К), поэтому изображение получается очень резким, с высокой детализацией. В Full HD максимальная частота составляет 120 кадров/с. Дисплей теперь откидывается в сторону, что очень удобно для съемки селфи или видеозаписи с использованием штатива. Благодаря поддержке UVC/UAC протоколов Nikon Z50 II может работать в качестве веб-камеры без дополнительного оборудования или программного обеспечения – просто подключите ее по USB и начинайте стрим. Нужно заметить, что камера не страдает от быстрых перегревов: при записи в 4К 30р в комнатных условиях вы можете рассчитывать примерно на 1 час до отключения камеры, и этот результат можно увеличить с помощью универсальных внешних аккумуляторов, которые крепятся на заднюю часть корпуса, под дисплей. При записи в Full HD камера греется значительно меньше, но присутствует программное ограничение в 125 минут. Аккумулятора хватает приблизительно на 80 минут записи в 4К 30р или на 1 час при записи в 4K 60p, также можно использовать сетевые адаптеры с «каплерами» (фальш-батареями) или снимать с питанием через USB-C порт (необходим сетевой адаптер с поддержкой USB Power Delivery, не входит в комплект).
Что касается эргономики, то за исключением откидного экрана корпус камеры почти не изменился. Как и первую модель, Z50 II можно похвалить за большую, комфортную рукоятку и достаточно крупный (для APS-C камер) видоискатель, хотя его разрешение осталось на прежнем уровне (2.4 млн. точек). Два многофункциональных диска удобны для управления различными параметрами съемки (например, для съемки с ручной экспозицией). У камеры нет джойстика, но в целом эргономика и удобство управления находятся на достаточно высоком уровне.
В целом, на момент выхода (осень 2024 года), Nikon Z50 II является достойным конкурентом в своей ценовой группе. Нельзя сказать, что ее характеристики являются экстраординарными, но нет и откровенно слабых сторон. Камеру можно рекомендовать фотографам-любителям, начинающим видеографам, блогерам и создателям контента для соц.сетей.
Характеристики
|Объектив
|Оптический зум:
|3х
|Объектив:
|NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
|Стабилизатор изображения:
|оптический (в объективе) + электронный (при записи видео)
|Диаметр светофильтра:
|46 мм
|Матрица
|Датчик изображения:
|23.5 x 15.7 мм CMOS (КМОП)
|Число эффективных пикселей:
|20.9 млн.
|Соотношение сторон:
|3:2
|Светочувствительность:
|ISO 100 - 51200 с расширением до 204 800, видео: ISO 100 - 25600 (мин. ISO в HLG – 400, мин. ISO в N-Log – 800)
|Процессор
|Тип:
|Expeed 7
|Фотосъёмка
|Цифровой зум:
|есть (при съемке видео)
|Формат файла:
|JPEG, HEIF, RAW (14 бит)
|Баланс белого:
|авто (3 варианта), авто для естественного освещения, 8 предустановок, пользовательский (до 6 значений), установка температуры в К (2500–10 000 К)
|Серийная съемка:
|механический затвор: 11 кадров в секунду (JPEG или RAW), электронный затвор: до 30 кадров (только JPEG)
|Цветовое пространство:
|sRGB
|Автоспуск:
|таймер на 2, 5, 10 или 20 с, от 1 до 9 снимков с интервалом 0.5, 1, 2 или 3 с
|Размер фотоизображения:
|5568 x 3712 (3:2), 5568 x 3128 (16:9), 3712 x 3712 (1:1) и менее
|Интервальная съемка:
|цейтраферная видеосъемка в 4К
|Съёмка видео
|Видеосъемка:
|4K UHD 24р, 25р, 30р – оверсэмплинг из 6К, 4K 50р, 60р – с обрезкой части кадра, N-Log и HLG режимы (10 бит 4:2:0), Full HD до 120p
|Разрешение видеозаписи:
|3840 x 2160, 1920 x 1080
|Формат видеозаписи:
|MOV, MP4, кодеки H.265/HEVC (8 / 10 бит), H.264/AVC (8 бит)
|Продолжительность видео:
|125 минут (программное ограничение), температурные ограничения: около 1.5 часов в 4К 30р
|Формат записи звука:
|MOV: Linear PCM, MP4: AAC
|Средний битрейт:
|4К 60р: 300 / 340 Мбит/с, 4К 30р: 150 / 190 Мбит/с, Full HD 60р: 50 / 80 / 100 Мбит/с
|Минимальная освещенность:
|нет данных
|Управление эскпозицией
|Выдержка:
|1/4000 с - 30 с, длительная от руки, пользовательская установка (до 900 с)
|Замер экспозиции:
|TTL замер: матричный, центровзвешенный (75% по центральному кругу диаметром 8 мм), точечный (2.5% по точке фокусировки), замер по светлым областям
|Приоритет выдержки:
|есть
|Приоритет диафрагмы:
|есть
|Ручная экспозиция:
|есть
|Экспокоррекция:
|+/- 5.0 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV
|Брекетинг экспозиции:
|есть
|Фокусировка
|Автофокус:
|по контрасту + с детекцией фаз (209 датчиков), распознавание и отслеживание людей, животных, машин, фокусировка по глазам, чувствительность EV от -9 до 19 (объективом f/1.2, в покадровом режиме)
|Ручная фокусировка:
|есть, помощь: электронный дальномер
|Вспышка
|Встроенная вспышка:
|есть, в.ч. 7 (м, ISO 100), полная зарядка: 3 с
|Внешняя вспышка:
|горячий башмак (стандартный, ISO 518), X-синхронизация 1/250 с.
|Видоискатель и дисплей
|Дисплей:
|3.2 дюйма (8 см), ЖК TFT, прибл. 1.04 млн. точек, поворотно-откидной, сенсорный
|Видоискатель:
|0.39" (1 см) OLED, 2.36 млн. точек, калибровка цветового баланса, 7 уровней яркости, вынос окулярной точки 19.5 мм, увеличение 1.02х (с объективом 50 мм)
|Диоптрийная коррекция:
|от -3 до +3 диоптрий
|Память и интерфейсы
|Карта памяти:
|SD, SDHC, SDXC (UHS-I/II), 1 слот
|Связь с компьютером:
|USB Type C SuperSpeed (5 Гбит/с)
|Видео выход:
|HDMI D (Micro)
|Разъемы:
|вход для микрофона 3.5 мм, выход на наушники 3.5 мм, вход для пульта ДУ (MC-DC3, продается отдельно)
|Встроенная память:
|нет
|Беспроводное соединение:
|Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/a/ac, 2.4 и 5 ГГц, Bluetooth 5.0
|Источники питания
|Питание:
|литий-ионный аккумулятор EN-EL25a (также подходят EN-EL25), 250 снимков или 60 мин. видеозаписи по стандарту CIPA, зарядка и постоянное питание по USB (USB Power Delivery)
|Физические характеристики
|Вес:
|495 г (только корпус), 550 г (с аккумулятором и картой памяти, без объектива)
|Размеры:
|127 х 96.8 х 66.5 мм
|Прочие особенности
|Особые характеристики:
|защита от пыли и брызг, рабочая температура: 0~40° С
|Дата анонса:
|ноябрь 2024 г
|Комплектация:
|аккумулятор EN-EL25a, ремень AN-DC29, USB кабель UC-E25, крышка байонета BF-N1
|Страна производства
|Страна производства:
|Таиланд
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