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Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z50 II Kit 16-50 VR DX (уцененный)

  • Z50 II Kit 16-50 VR DX
  • Z50 II Kit 16-50 VR DX
  • Z50 II Kit 16-50 VR DX
  • Z50 II Kit 16-50 VR DX
  • Z50 II Kit 16-50 VR DX
  • Z50 II Kit 16-50 VR DX
  • Z50 II Kit 16-50 VR DX
  • Z50 II Kit 16-50 VR DX
  • Z50 II Kit 16-50 VR DX
  • Z50 II Kit 16-50 VR DX
  • Z50 II Kit 16-50 VR DX
  • Z50 II Kit 16-50 VR DX
  • Z50 II Kit 16-50 VR DX
  • Z50 II Kit 16-50 VR DX
  • Z50 II Kit 16-50 VR DX
  • Z50 II Kit 16-50 VR DX
  • Z50 II Kit 16-50 VR DX
  • Z50 II Kit 16-50 VR DX
  • Z50 II Kit 16-50 VR DX
  • Z50 II Kit 16-50 VR DX
  • Z50 II Kit 16-50 VR DX
  • Z50 II Kit 16-50 VR DX
  • Z50 II Kit 16-50 VR DX
  • Z50 II Kit 16-50 VR DX
  • Z50 II Kit 16-50 VR DX
  • Z50 II Kit 16-50 VR DX
  • Z50 II Kit 16-50 VR DX
  • Z50 II Kit 16-50 VR DX
  • Z50 II Kit 16-50 VR DX
  • Z50 II Kit 16-50 VR DX
  • Z50 II Kit 16-50 VR DX
Код товара:УТ-00091945
Артикул:# VOA150K001 (у)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактная Nikon Z50 II отлично подойдет для фотографов-энтузиастов и видеоблогеров. Главным приобретением стал процессор Expeed 7, который используется в современных флагманских камерах Nikon. Благодаря ему Nikon Z50 II обладает продвинутым автофокусом с функций 3D-слежения (3D Tracking AF) и автоматическим распознаванием объектов (люди, собаки, кошки, птицы, автомобили, велосипеды и мотоциклы, самолеты и поезда). Обновленный процессор также сделал возможной высокоскоростную съемку (до 30 кадров/с с электронным затвором, только JPEG) и режим Pre-Capture, позволяющий сохранить кадры, сделанные до полного нажатия на спусковую кнопку (только в JPEG).

Для начинающих фотографов добавлена кнопка Picture Control, которая открывает доступ к широкому выбору цветовых профилей. Вы сможете буквально на ходу «поиграть» с цветами: всего в памяти камеры находится 31 профиль, также возможна загрузка новых, через облачное хранилище Nikon Imaging Cloud. Профили являются настраиваемыми – выбрав один из них, вы можете, к примеру, изменить контраст, цветовую насыщенность, резкость и так далее. Также добавлена функция автоматической ретуши кожи Skin Softening, а настройка Portrait Impression Balance позволяет настроить на свой вкус передачу оттенков кожи между розовыми (маджента) и желтыми тонами.

В области записи видео камера получила режимы N-Log и HLG (10 бит 4:2:0), первый облегчает цветокоррекцию на этапе обработки, а второй создает уже готовые видео с широким динамическим диапазоном (HDR). При съемке в N-Log доступна загрузка 3D LUT таблиц, Nikon предлагает выбор из 4 LUT от RED (для просмотра LUT на камере необходим внешний монитор). Z50 II прибавила по скорости съемки: стал доступен режим 4К 60р (но только с кропом, то есть с обрезкой части кадра), что позволяет делать видео с эффектным «slow motion» замедлением. При съемке в 4К 30р камера использует всю площадь матрицы («оверсэмплинг» из 6К), поэтому изображение получается очень резким, с высокой детализацией. В Full HD максимальная частота составляет 120 кадров/с. Дисплей теперь откидывается в сторону, что очень удобно для съемки селфи или видеозаписи с использованием штатива. Благодаря поддержке UVC/UAC протоколов Nikon Z50 II может работать в качестве веб-камеры без дополнительного оборудования или программного обеспечения – просто подключите ее по USB и начинайте стрим. Нужно заметить, что камера не страдает от быстрых перегревов: при записи в 4К 30р в комнатных условиях вы можете рассчитывать примерно на 1 час до отключения камеры, и этот результат можно увеличить с помощью универсальных внешних аккумуляторов, которые крепятся на заднюю часть корпуса, под дисплей. При записи в Full HD камера греется значительно меньше, но присутствует программное ограничение в 125 минут. Аккумулятора хватает приблизительно на 80 минут записи в 4К 30р или на 1 час при записи в 4K 60p, также можно использовать сетевые адаптеры с «каплерами» (фальш-батареями) или снимать с питанием через USB-C порт (необходим сетевой адаптер с поддержкой USB Power Delivery, не входит в комплект).

Что касается эргономики, то за исключением откидного экрана корпус камеры почти не изменился. Как и первую модель, Z50 II можно похвалить за большую, комфортную рукоятку и достаточно крупный (для APS-C камер) видоискатель, хотя его разрешение осталось на прежнем уровне (2.4 млн. точек). Два многофункциональных диска удобны для управления различными параметрами съемки (например, для съемки с ручной экспозицией). У камеры нет джойстика, но в целом эргономика и удобство управления находятся на достаточно высоком уровне.

В целом, на момент выхода (осень 2024 года), Nikon Z50 II является достойным конкурентом в своей ценовой группе. Нельзя сказать, что ее характеристики являются экстраординарными, но нет и откровенно слабых сторон. Камеру можно рекомендовать фотографам-любителям, начинающим видеографам, блогерам и создателям контента для соц.сетей.

Характеристики

Объектив
Оптический зум:
Объектив: NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
Стабилизатор изображения: оптический (в объективе) + электронный (при записи видео)
Диаметр светофильтра: 46 мм
Матрица
Датчик изображения: 23.5 x 15.7 мм CMOS (КМОП)
Число эффективных пикселей: 20.9 млн.
Соотношение сторон: 3:2
Светочувствительность: ISO 100 - 51200 с расширением до 204 800, видео: ISO 100 - 25600 (мин. ISO в HLG – 400, мин. ISO в N-Log – 800)
Процессор
Тип: Expeed 7
Фотосъёмка
Цифровой зум: есть (при съемке видео)
Формат файла: JPEG, HEIF, RAW (14 бит)
Баланс белого: авто (3 варианта), авто для естественного освещения, 8 предустановок, пользовательский (до 6 значений), установка температуры в К (2500–10 000 К)
Серийная съемка: механический затвор: 11 кадров в секунду (JPEG или RAW), электронный затвор: до 30 кадров (только JPEG)
Цветовое пространство: sRGB
Автоспуск: таймер на 2, 5, 10 или 20 с, от 1 до 9 снимков с интервалом 0.5, 1, 2 или 3 с
Размер фотоизображения: 5568 x 3712 (3:2), 5568 x 3128 (16:9), 3712 x 3712 (1:1) и менее
Интервальная съемка: цейтраферная видеосъемка в 4К
Съёмка видео
Видеосъемка: 4K UHD 24р, 25р, 30р – оверсэмплинг из 6К, 4K 50р, 60р – с обрезкой части кадра, N-Log и HLG режимы (10 бит 4:2:0), Full HD до 120p
Разрешение видеозаписи: 3840 x 2160, 1920 x 1080
Формат видеозаписи: MOV, MP4, кодеки H.265/HEVC (8 / 10 бит), H.264/AVC (8 бит)
Продолжительность видео: 125 минут (программное ограничение), температурные ограничения: около 1.5 часов в 4К 30р
Формат записи звука: MOV: Linear PCM, MP4: AAC
Средний битрейт: 4К 60р: 300 / 340 Мбит/с, 4К 30р: 150 / 190 Мбит/с, Full HD 60р: 50 / 80 / 100 Мбит/с
Минимальная освещенность: нет данных
Управление эскпозицией
Выдержка: 1/4000 с - 30 с, длительная от руки, пользовательская установка (до 900 с)
Замер экспозиции: TTL замер: матричный, центровзвешенный (75% по центральному кругу диаметром 8 мм), точечный (2.5% по точке фокусировки), замер по светлым областям
Приоритет выдержки: есть
Приоритет диафрагмы: есть
Ручная экспозиция: есть
Экспокоррекция: +/- 5.0 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV
Брекетинг экспозиции: есть
Фокусировка
Автофокус: по контрасту + с детекцией фаз (209 датчиков), распознавание и отслеживание людей, животных, машин, фокусировка по глазам, чувствительность EV от -9 до 19 (объективом f/1.2, в покадровом режиме)
Ручная фокусировка: есть, помощь: электронный дальномер
Вспышка
Встроенная вспышка: есть, в.ч. 7 (м, ISO 100), полная зарядка: 3 с
Внешняя вспышка: горячий башмак (стандартный, ISO 518), X-синхронизация 1/250 с.
Видоискатель и дисплей
Дисплей: 3.2 дюйма (8 см), ЖК TFT, прибл. 1.04 млн. точек, поворотно-откидной, сенсорный
Видоискатель: 0.39" (1 см) OLED, 2.36 млн. точек, калибровка цветового баланса, 7 уровней яркости, вынос окулярной точки 19.5 мм, увеличение 1.02х (с объективом 50 мм)
Диоптрийная коррекция: от -3 до +3 диоптрий
Память и интерфейсы
Карта памяти: SD, SDHC, SDXC (UHS-I/II), 1 слот
Связь с компьютером: USB Type C SuperSpeed (5 Гбит/с)
Видео выход: HDMI D (Micro)
Разъемы: вход для микрофона 3.5 мм, выход на наушники 3.5 мм, вход для пульта ДУ (MC-DC3, продается отдельно)
Встроенная память: нет
Беспроводное соединение: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/a/ac, 2.4 и 5 ГГц, Bluetooth 5.0
Источники питания
Питание: литий-ионный аккумулятор EN-EL25a (также подходят EN-EL25), 250 снимков или 60 мин. видеозаписи по стандарту CIPA, зарядка и постоянное питание по USB (USB Power Delivery)
Физические характеристики
Вес: 495 г (только корпус), 550 г (с аккумулятором и картой памяти, без объектива)
Размеры: 127 х 96.8 х 66.5 мм
Прочие особенности
Особые характеристики: защита от пыли и брызг, рабочая температура: 0~40° С
Дата анонса: ноябрь 2024 г
Комплектация: аккумулятор EN-EL25a, ремень AN-DC29, USB кабель UC-E25, крышка байонета BF-N1
Страна производства
Страна производства: Таиланд