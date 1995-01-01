Nikon Z5 II – полнокадровая камера, формально относящаяся к начальному уровню в линейке Nikon, обладает рядом способностей, присутствующих у профессиональной техники. В области фото можно отметить режим предпусковой съемки (Pre-Capture), в котором камера сохраняет снимки, сделанные до полного нажатия на спуск (к сожалению, работает только в JPEG), а в области видео – это, конечно, 12-битный формат N-Raw, дающий максимальные возможности для цветокоррекции при постобработке (4К до 30 кадров/с, поддерживается такими редакторами как Adobe Premiere Pro и DaVinci Resolve). Стоит также отметить такие особенности как

матрица типа BSI CMOS с разрешением 24.5 Мп, широким динамическим диапазоном и высокой светочувствительностью

процессор Expeed 7 – самый быстрый у Nikon на момент выпуска камеры (апрель 2025 г)

продвинутый автофокус с автоматическим распознаванием объектов 9 типов ( люди, животные, птицы, наземный транспорт, самолеты )

( ) запись видео 4К до 60 кадров/с (в формате APS-C, кроп-фактор 1.5х) или до 30 кадров/с со всей площади матрицы

видеозапись 10 бит N-Log или HLG 10 бит 4:2:0 – до 60 кадров/с

серийная съемка до 30 кадров/с (JPEG) или 10 кадров/с (RAW)

высокое качество видоискателя (OLED 0.5" 3.7 млн. точек) и дисплея (ЖК 3.2" 2.1 млн. точек)

наличие встроенного стабилизатора изображения (эффективность до 7.5 ступеней экспозиции по методике измерения CIPA)

батарея высокой емкости (7В 2280 мАч)

2 слота для карт памяти SDXC UHS-II (параллельная или эстафетная запись)

прочный металлический корпус (передняя, задняя и верхняя панели выполнены из магниевого сплава)

защита от пыли и влаги

Камера во многом базируется на модели Nikon Z f, от которой она получила практически все ключевые компоненты (процессор, матрицу, системы стабилизации и автофокуса, блок затвора и так далее), однако, в отличие от ретродизайна последней, Z5 II выполнена в современном стиле с эргономикой, которую можно назвать профессиональной: это большая рукоятка для удобного захвата в руке, джойстик для выбора точки автофокуса и быстрой навигации по меню, 2 многофункциональных диска и большое количество кнопок прямого доступа (функции почти всех кнопок можно переназначить через меню), крупный видоискатель (увеличение 0.8х), откидной дисплей и так далее. Большая часть перечисленного имеется и у Z f, но вот джойстик АФ и крупный, удобный хват – это то, чем та камера не обладает.

В целом Nikon Z5 II можно считать пригодной не только для любительской, но и для профессиональной съемки на высоком уровне. Конечно, она уступает по скорости более дорогим моделям, таким как, например, Nikon Z6 III, но зато превосходит камеры прошлого поколения (например, Nikon Z6 II). Если говорить о камерах других брендов, то Z5 II вполне способна составить конкуренцию современным моделям от Canon (EOS R8, R6 Mark II) и Sony (a7 IV, a7c II), поскольку обладает очень интересным соотношением цены и предлагаемого функционала. Важным фактором является и выбор оптики: как известно, Nikon уже «приоткрыл» свой Z-байонет для сторонних производителей, так что пользователи могут выбирать не только оригинальные объективы, но и более доступную автофокусную оптику производства Tamron или, например, Viltrox.

Характеристики