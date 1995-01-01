Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z5 II Body
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Описание
Nikon Z5 II – полнокадровая камера, формально относящаяся к начальному уровню в линейке Nikon, обладает рядом способностей, присутствующих у профессиональной техники. В области фото можно отметить режим предпусковой съемки (Pre-Capture), в котором камера сохраняет снимки, сделанные до полного нажатия на спуск (к сожалению, работает только в JPEG), а в области видео – это, конечно, 12-битный формат N-Raw, дающий максимальные возможности для цветокоррекции при постобработке (4К до 30 кадров/с, поддерживается такими редакторами как Adobe Premiere Pro и DaVinci Resolve). Стоит также отметить такие особенности как
- матрица типа BSI CMOS с разрешением 24.5 Мп, широким динамическим диапазоном и высокой светочувствительностью
- процессор Expeed 7 – самый быстрый у Nikon на момент выпуска камеры (апрель 2025 г)
- продвинутый автофокус с автоматическим распознаванием объектов 9 типов (люди, животные, птицы, наземный транспорт, самолеты)
- запись видео 4К до 60 кадров/с (в формате APS-C, кроп-фактор 1.5х) или до 30 кадров/с со всей площади матрицы
- видеозапись 10 бит N-Log или HLG 10 бит 4:2:0 – до 60 кадров/с
- серийная съемка до 30 кадров/с (JPEG) или 10 кадров/с (RAW)
- высокое качество видоискателя (OLED 0.5" 3.7 млн. точек) и дисплея (ЖК 3.2" 2.1 млн. точек)
- наличие встроенного стабилизатора изображения (эффективность до 7.5 ступеней экспозиции по методике измерения CIPA)
- батарея высокой емкости (7В 2280 мАч)
- 2 слота для карт памяти SDXC UHS-II (параллельная или эстафетная запись)
- прочный металлический корпус (передняя, задняя и верхняя панели выполнены из магниевого сплава)
- защита от пыли и влаги
Камера во многом базируется на модели Nikon Z f, от которой она получила практически все ключевые компоненты (процессор, матрицу, системы стабилизации и автофокуса, блок затвора и так далее), однако, в отличие от ретродизайна последней, Z5 II выполнена в современном стиле с эргономикой, которую можно назвать профессиональной: это большая рукоятка для удобного захвата в руке, джойстик для выбора точки автофокуса и быстрой навигации по меню, 2 многофункциональных диска и большое количество кнопок прямого доступа (функции почти всех кнопок можно переназначить через меню), крупный видоискатель (увеличение 0.8х), откидной дисплей и так далее. Большая часть перечисленного имеется и у Z f, но вот джойстик АФ и крупный, удобный хват – это то, чем та камера не обладает.
В целом Nikon Z5 II можно считать пригодной не только для любительской, но и для профессиональной съемки на высоком уровне. Конечно, она уступает по скорости более дорогим моделям, таким как, например, Nikon Z6 III, но зато превосходит камеры прошлого поколения (например, Nikon Z6 II). Если говорить о камерах других брендов, то Z5 II вполне способна составить конкуренцию современным моделям от Canon (EOS R8, R6 Mark II) и Sony (a7 IV, a7c II), поскольку обладает очень интересным соотношением цены и предлагаемого функционала. Важным фактором является и выбор оптики: как известно, Nikon уже «приоткрыл» свой Z-байонет для сторонних производителей, так что пользователи могут выбирать не только оригинальные объективы, но и более доступную автофокусную оптику производства Tamron или, например, Viltrox.
Характеристики
|Объектив
|Объектив:
|без объектива
|Стабилизатор изображения:
|встроенный, 5-осевой (сдвиг матрицы), эффективность до 7.5 ступеней экспозиции
|Матрица
|Датчик изображения:
|35.9 х 23.9 мм CMOS с обратной подсветкой (BSI-CMOS)
|Число эффективных пикселей:
|24.5 млн.
|Соотношение сторон:
|3:2
|Светочувствительность:
|ISO 100 - 64 000 c расширением до 50 - 204 800, при съемке в HLG минимальное ISO 400, при съемке в N-Log минимальное ISO 800
|Процессор
|Тип:
|Expeed 7
|Фотосъёмка
|Цифровой зум:
|нет
|Формат файла:
|JPEG, RAW (14 бит; сжатый или сжатый без потерь), HEIF
|Баланс белого:
|авто (3 варианта), 9 предустановок, ручной (до 6 значений), ручной в К (2500–10 000 К), тонкая настройка
|Серийная съемка:
|15 кадров/с (JPEG), 10 кадров/с (RAW), 30 кадров/c (JPEG c электронным затвором)
|Цветовое пространство:
|sRGB, Adobe RGB
|Автоспуск:
|2, 5, 10 или 20 с., до 9 кадров с регулируемым интервалом между ними (0.5 - 3 с)
|Размер фотоизображения:
|6048 х 4032 (3:2), 3984 x 2656 (APS-C кроп), 4016 х 4016 (1:1), 6048 х 3400 (16:9) и менее
|Интервальная съемка:
|встроенный интервалометр с выбором даты / времени запуска, сохранение в фото или видеоформате
|Съёмка видео
|Видеосъемка:
|4K UHD 30р (супердискретизация из 6К, со всей площади матрицы); 4K 60p в APS-C режиме, HLG или N-Log: 10 бит 4:2:0, N-RAW 12-бит (до 30 кадров/с), Full HD – до 120 кадров/с
|Разрешение видеозаписи:
|4К: 3840 x 2160; N-RAW: 4032 х 2268 (полный кадр) или 3984 х 2240 (DX), Full HD: 1920 x 1080
|Формат видеозаписи:
|N-RAW 12 бит (NEV), MOV 8 / 10 бит H.265, MP4 8 бит H.264
|Продолжительность видео:
|до 125 мин. (продолжительность съемки может быть меньше из-за нагрева камеры, в зависимости от режима записи)
|Формат записи звука:
|N-RAW и MOV: Linear PCM стерео 24 бита 48 кГц, MP4: AAC стерео 16 бит 48 кГц
|Средний битрейт:
|N-RAW: 330 - 420 Мбит/с, H.265: до 340 Мбит/с, H.264: до 50 Мбит/с (только Full HD)
|Минимальная освещенность:
|нет данных
|Управление эскпозицией
|Выдержка:
|1/8000 - 900 с., длительная от руки (bulb), механический или электронный затвор
|Замер экспозиции:
|TTL-замер: оценочный (матричный), центровзвешенный (75% вносит круг диаметром 12 мм), точечный замер (в круге диаметром 4 мм, около 1,5 % кадра), замер по ярким участкам
|Приоритет выдержки:
|есть
|Приоритет диафрагмы:
|есть
|Ручная экспозиция:
|есть
|Экспокоррекция:
|+/-5.0 EV с шагом 1/3, 1/2 или 1 EV, видео: +/- 3 EV
|Брекетинг экспозиции:
|есть
|Фокусировка
|Автофокус:
|фазовая 273 точки (покрытие 90 % по вертикали и 90% горизонтали) + по контрасту, АФ по лицам / глазам, распознавание объектов (9 типов), чувствительность до -10 EV (объектив f/1.2)
|Ручная фокусировка:
|есть
|Вспышка
|Встроенная вспышка:
|нет
|Внешняя вспышка:
|«горячий башмак» для вспышек Nikon Speedlight и других совместимых; X-синхронизация 1/200 с.
|Видоискатель и дисплей
|Дисплей:
|3.2" (8.1 см) ЖК TFT, 2.1 млн. точек, сенсорный, наклонно-откидной, 15 уровней яркости
|Видоискатель:
|электронный, OLED 0.5" (1.3 см), 3.7 млн. точек (Quad VGA), увеличение прибл. 0.8х (фокусное 50 мм, фокус на бесконечность), вынос окулярной точки 21 мм
|Диоптрийная коррекция:
|есть, от -4 до +2 диоптрии
|Память и интерфейсы
|Карта памяти:
|2 слота для карт памяти SD / SDHC / SDXC (оба UHS-II)
|Связь с компьютером:
|USB 3.0 SuperSpeed (тип С)
|Видео выход:
|HDMI micro D
|Разъемы:
|вход для микрофона 3.5 мм (стерео), выход на наушники 3.5 мм, вход для пульта ДУ MC-DC3
|Встроенная память:
|нет
|Беспроводное соединение:
|Bluetooth 5.0 Low Energy, Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n/a/ac, 2.4 + 5 ГГц (может отличаться в зависимости от региона камеры)
|Источники питания
|Питание:
|литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL15с (также совместим с EN-EL15b / EN-EL15a), прибл. 380 / 330 снимков по видоискателю или 390 / 350 по ЖК-дисплею (экономия вкл. / выкл), видео: 85 мин., зарядка и постоянное питание по USB (USB PD)
|Физические характеристики
|Вес:
|620 г (только корпус)
|Размеры:
|134 х 100.5 х 72 мм
|Прочие особенности
|Особые характеристики:
|защита от пыли и влаги, корпус из магниевого сплава
|Дата анонса:
|апрель 2025 г.
|Комплектация:
|аккумулятор EN-EL15с, ремень AN‑DC26, крышка корпуса BF-N1, крышка башмака BS‑1, наглазник окуляра DK-29 (установлены на камеру), USB-кабель, документация