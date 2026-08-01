Объектив Nikon Z 24-70mm f/2.8 S (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00095910 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-08-01/02 Код товара: УТ-00095910 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-08-01/02 Объектив, система Nikon Z Тип б/у товара Объективы Все характеристики Nikon Z 24-70mm f/2.8 S Код товара: УТ-00095910 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

S/n: 20019160

Комплектация: Объектив, передняя крышка оригинал, задняя крышка оригинал, бленда оригинал.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Nikon Z Тип б/у товара Объективы Описание Nikon Z 24-70mm f/2.8 S Код товара: УТ-00095910 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

S/n: 20019160

Комплектация: Объектив, передняя крышка оригинал, задняя крышка оригинал, бленда оригинал.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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