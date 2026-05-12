Объектив Nikon Z 24-50mm f/4-6.3 (состояние 5) (б/у)



Код товара: УТ-00093714 Артикул: б/у-Н1 К 2026-05-12/1 Код товара: УТ-00093714 Артикул: б/у-Н1 К 2026-05-12/1 Объектив, система Nikon Z Тип б/у товара Объективы Все характеристики Код товара: УТ-00093714 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5; незначительные следы использования;

S/n:20085606;

Комплектация: крышки, коробка;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Nikon Z Тип б/у товара Объективы Описание Код товара: УТ-00093714 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5; незначительные следы использования;

S/n:20085606;

Комплектация: крышки, коробка;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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