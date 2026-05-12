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Объектив Nikon Z 24-50mm f/4-6.3 (состояние 5) (б/у)

Код товара:УТ-00093714
Артикул:б/у-Н1 К 2026-05-12/1

Товар не найден

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Описание
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Описание

Код товара: УТ-00093714

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5; незначительные следы использования;
S/n:20085606;
Комплектация: крышки, коробка;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.