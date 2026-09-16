Объектив Nikon Z 16-50mm f/3.5-6.3 VR DX, серебристый (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00097333 Артикул: б/у-БУМ 2026-09-16/2 Код товара: УТ-00097333 Артикул: б/у-БУМ 2026-09-16/2 Код товара: 162333 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации

S/n: 3005969

Комплектация: Объектив, крышки

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара: 162333 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации

S/n: 3005969

Комплектация: Объектив, крышки

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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