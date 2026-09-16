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Объектив Nikon Z 16-50mm f/3.5-6.3 VR DX, серебристый (состояние 5-) (б/у)

  • Z 16-50mm f/3.5-6.3 VR DX, серебристый (состояние 5-)
  • Z 16-50mm f/3.5-6.3 VR DX, серебристый (состояние 5-)
  • Z 16-50mm f/3.5-6.3 VR DX, серебристый (состояние 5-)
  • Z 16-50mm f/3.5-6.3 VR DX, серебристый (состояние 5-)
  • Z 16-50mm f/3.5-6.3 VR DX, серебристый (состояние 5-)
  • Z 16-50mm f/3.5-6.3 VR DX, серебристый (состояние 5-)
  • Z 16-50mm f/3.5-6.3 VR DX, серебристый (состояние 5-)
  • Z 16-50mm f/3.5-6.3 VR DX, серебристый (состояние 5-)
  • Z 16-50mm f/3.5-6.3 VR DX, серебристый (состояние 5-)
  • Z 16-50mm f/3.5-6.3 VR DX, серебристый (состояние 5-)
  • Z 16-50mm f/3.5-6.3 VR DX, серебристый (состояние 5-)
  • Z 16-50mm f/3.5-6.3 VR DX, серебристый (состояние 5-)
  • Z 16-50mm f/3.5-6.3 VR DX, серебристый (состояние 5-)
Код товара:УТ-00097333
Артикул:б/у-БУМ 2026-09-16/2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Код товара: 162333

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации
S/n: 3005969
Комплектация: Объектив, крышки
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.