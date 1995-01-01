Погрузитесь в гущу событий с биноклем Sportstar Zoom 8-24x25. Этот бинокль отличается легким компактным корпусом, в верхней части которого располагается регулятор плавного зуммирования. Все линзы и призмы имеют многослойное покрытие, обеспечивающее яркое изображение. Наблюдайте за всем, как из первого ряда. Выпускается в темно-синем, белом и черном цветах.

Быстрый и плавный зум

Наблюдайте за тем, что вам интересно, с помощью 8–24-кратного зума. Регулятор зуммирования удобно расположен в верхней части бинокля, поэтому прерывать наблюдение при его использовании не придется. Плавно увеличивайте и уменьшайте изображение в диапазоне 8–24. Бесступенчатый регулятор увеличения изображения позволяет легко находить и отслеживать объект так, будто вы находитесь рядом с ним на поле или на сцене. Для механического зума не требуются батареи, поэтому бинокль можно использовать в любой момент.

Всегда в гуще событий

Наблюдайте за спортивным мероприятием или музыкальным фестивалем во всех его красках. Не пропустите ни одной секунды выступления любимой команды или актеров. Все линзы и призмы имеют многослойное покрытие, увеличивающее яркость изображения. В сочетании с возможностью зуммирования вы всегда будете видеть все как на ладони. Поворотно-выдвижные резиновые наглазники позволяют без труда правильно расположить окуляры относительно глаз и сделать наблюдение более комфортным.

Удобство ношения

Благодаря объективу диаметром 25 мм и весу всего 305 г этот бинокль с плавными линиями корпуса очень компактен, легок и удобно ложится в руку. Его можно без труда носить с собой и использовать даже в течение продолжительного времени на спортивных мероприятиях, шоу или концертах. Бинокль доступен в трех цветах корпуса: темно-синем, белом или черном.