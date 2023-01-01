Легкий, стильный и изящный бинокль с 8-кратным увеличением, диаметром объектива 25 мм и широким полем зрения. Линзы с многослойным просветляющим покрытием обеспечивают яркое и четкое изображение даже в условиях недостаточного освещения. Корпус бинокля покрыт резиной для надежного захвата, а конструкция достаточно компактна для того, чтобы он поместился в карман или чехол. Эта модель будет отличным спутником в поездках и идеально подходит для использования в самых разных условиях, включая походы, наблюдения за природой и спортивными мероприятиями.