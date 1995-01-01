Бинокль Nikon Sportstar EX 8x25 серебристый
Код товара:УТ-00068126
Артикул:# BAA716AA
Товар не найден
Характеристики
Диаметр линз, мм25
Кратность увеличения8
Угол поля зрения8.2
Поле зрения на расстоянии 1000 м143
Диаметр выходного зрачка, мм3.1
Относительная яркость9.6
Сумеречный фактор26
Минимальное расстояние фокусировки, м2.5
Расстояние между окулярами, мм56 - 72
Вынесенная окулярная точка, мм10
ПризмаRoof
Водонепроницаемыйда (погружение до 2 метров в течение 5 минут)
Заполнение азотомда
Вес300 г
Описание
Легкий, стильный и изящный бинокль с 8-кратным увеличением, диаметром объектива 25 мм и широким полем зрения. Линзы с многослойным просветляющим покрытием обеспечивают яркое и четкое изображение даже в условиях недостаточного освещения. Корпус бинокля покрыт резиной для надежного захвата, а конструкция достаточно компактна для того, чтобы он поместился в карман или чехол. Эта модель будет отличным спутником в поездках и идеально подходит для использования в самых разных условиях, включая походы, наблюдения за природой и спортивными мероприятиями.
- Широкое поле зрения.
- Водозащищенный (на глубине до 2 м в течение 5 минут) незапотевающий корпус, заполненный азотом.
- Линзы с многослойным просветляющим покрытием обеспечивают четкое изображение и сбалансированный цвет.
- Минимальное расстояние фокусировки составляет всего 2,5 м.
- Поворотно-выдвижные резиновые наглазники с фиксируемыми положениями.
- Все линзы и призмы изготовлены из экологичного стекла без свинца и мышьяка.
- Стильный и изящный дизайн в компактном и легком корпусе.