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Бинокль Nikon Sportstar EX 8x25 серебристый

  • Sportstar EX 8x25 серебристый
  • Sportstar EX 8x25 серебристый
  • Sportstar EX 8x25 серебристый
Код товара:УТ-00068126
Артикул:# BAA716AA

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Легкий, стильный и изящный бинокль с 8-кратным увеличением, диаметром объектива 25 мм и широким полем зрения. Линзы с многослойным просветляющим покрытием обеспечивают яркое и четкое изображение даже в условиях недостаточного освещения. Корпус бинокля покрыт резиной для надежного захвата, а конструкция достаточно компактна для того, чтобы он поместился в карман или чехол. Эта модель будет отличным спутником в поездках и идеально подходит для использования в самых разных условиях, включая походы, наблюдения за природой и спортивными мероприятиями.

  • Широкое поле зрения.
  • Водозащищенный (на глубине до 2 м в течение 5 минут) незапотевающий корпус, заполненный азотом.
  • Линзы с многослойным просветляющим покрытием обеспечивают четкое изображение и сбалансированный цвет.
  • Минимальное расстояние фокусировки составляет всего 2,5 м.
  • Поворотно-выдвижные резиновые наглазники с фиксируемыми положениями.
  • Все линзы и призмы изготовлены из экологичного стекла без свинца и мышьяка.
  • Стильный и изящный дизайн в компактном и легком корпусе.