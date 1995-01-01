NIKON Sportstar EX 8x25 - легкий, стильный и изящный бинокль с 8-кратным увеличением, диаметром объектива 25 мм и широким полем зрения. Линзы с многослойным просветляющим покрытием обеспечивают яркое и четкое изображение даже в условиях недостаточного освещения. Корпус бинокля покрыт резиной для надежного захвата, а конструкция достаточно компактна для того, чтобы он поместился в карман или чехол. Эта модель будет отличным спутником в поездках и идеально подходит для использования в самых разных условиях, включая походы, наблюдения за природой и спортивными мероприятиями.

Основные особенности:

Широкое поле зрения

Водозащищенный (на глубине до 2 м в течение 5 минут) незапотевающий корпус с уплотнительными кольцами, заполненный азотом, дополнительно защищен от влияния окружающей среды.

Линзы с многослойным просветляющим покрытием обеспечивают превосходное светопропускание, что дает яркое четкое изображение и сбалансированный цвет.

Минимальное расстояние фокусировки составляет всего 2,5 м.

Все линзы и призмы изготовлены из экологичного стекла без свинца и мышьяка.

Стильный и изящный дизайн в компактном и легком корпусе