Speedlight SB-700 - новая вспышка Nikon, универсальная и простая в эксплуатации. Совместима с фотокамерами Nikon форматов FX и DX, а также с системой креативного освещения Nikon (CLS). Вспышка предлагает на выбор три шаблона освещения: центровзвешеннный, равномерный и стандартный, что позволяет лучше контролировать световой рисунок. Поддержка режима A:B позволяет организовать беспроводное управление двумя группами вспышек. Также сокращено время перезарядки - при использовании Ni-Mh аккумуляторов или щелочных батарей оно составляет 2,5 секунды против 3,5 у SB-600, мощность вспышки осталась практически такой же, как у предшественницы - ведущее число при ISO 100 в 35-мм положении составляет 25-30 м, в зависимости от шаблона освещения (SB-600, которая не имеет возможности изменения шаблона освещения, выдает фиксированные 30 м при прочих равных условиях).

Поворотная головка вспышки дает возможность использовать отраженный свет, вспышка покрывает весь кадр в диапазоне фокусных расстояний 24-120 мм, а также осуществляет вспомогательную подсветку автофокуса для объективов с фокусным расстоянием 24-135 мм. Имеется возможность обновления прошивки. Вес с 4 батареями АА - 450 г.

Характеристики