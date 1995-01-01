Вспышка Nikon Speedlight SB-700
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Характеристики
Описание
Speedlight SB-700 - новая вспышка Nikon, универсальная и простая в эксплуатации. Совместима с фотокамерами Nikon форматов FX и DX, а также с системой креативного освещения Nikon (CLS). Вспышка предлагает на выбор три шаблона освещения: центровзвешеннный, равномерный и стандартный, что позволяет лучше контролировать световой рисунок. Поддержка режима A:B позволяет организовать беспроводное управление двумя группами вспышек. Также сокращено время перезарядки - при использовании Ni-Mh аккумуляторов или щелочных батарей оно составляет 2,5 секунды против 3,5 у SB-600, мощность вспышки осталась практически такой же, как у предшественницы - ведущее число при ISO 100 в 35-мм положении составляет 25-30 м, в зависимости от шаблона освещения (SB-600, которая не имеет возможности изменения шаблона освещения, выдает фиксированные 30 м при прочих равных условиях).
Поворотная головка вспышки дает возможность использовать отраженный свет, вспышка покрывает весь кадр в диапазоне фокусных расстояний 24-120 мм, а также осуществляет вспомогательную подсветку автофокуса для объективов с фокусным расстоянием 24-135 мм. Имеется возможность обновления прошивки. Вес с 4 батареями АА - 450 г.
Характеристики
- Ведущее число (м, ISO 100): 28 (м, ISO 100, в положении 35 мм)
- Режимы работы вспышки: i-TTL, ручной, ручной с приоритетом расстояния
- Коррекция вспышки: +/- 3 EV c шагом 1/3 EV
- Настройка мощности в ручном режиме: есть
- Поворот головки: вверх: до 90°; вниз: -7°; влево / вправо: 180°
- Зум головки: есть
- Беспроводное управление, ведомый режим: есть, оптический канал (ИК), 3 группы (A,B,C), 4 канала
- Беспроводное управление, ведущий режим: есть, оптический канал (ИК), 2 группы (A, B), 4 канала
- Длительность импульса (с): 1/40000 - 1/1042 с.
- Время полной перезарядки, min (с): нет данных производителя
- Питание: 4 элемента питания типоразмера AA
- Минимальное количество срабатываний: нет данных производителя
- Внешние блоки питания: нет
- Подсветка автофокуса: есть (ИК)
- Дисплей: есть
- Вес: 360 г (только корпус), 450 г (с питанием)
- Размеры: 71 х 126 х 104.5 мм
- Комплектация: подставка Speedlight AS-22, рассеивающий купол Nikon SW-14H, фильтр под лампы накаливания SZ-3TN, фильтр под лампы дневного света SZ-3FL, мягкий чехол SS-700