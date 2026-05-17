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Объектив Nikon Ai-S Series E 75-150mm f/3.5 (состояние 5-) (б/у)

  • Ai-S Series E 75-150mm f/3.5 (состояние 5-)
  • Ai-S Series E 75-150mm f/3.5 (состояние 5-)
  • Ai-S Series E 75-150mm f/3.5 (состояние 5-)
  • Ai-S Series E 75-150mm f/3.5 (состояние 5-)
  • Ai-S Series E 75-150mm f/3.5 (состояние 5-)
  • Ai-S Series E 75-150mm f/3.5 (состояние 5-)
  • Ai-S Series E 75-150mm f/3.5 (состояние 5-)
Код товара:УТ-00093931
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-05-17/08

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Код товара: 158931

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег: нет информации
S/n: 2015891
Комплектация: Объектив, крышка передняя, крышка задняя
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.