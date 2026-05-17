Объектив Nikon Ai-S Series E 75-150mm f/3.5 (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00093931 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-05-17/08 Код товара: УТ-00093931 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-05-17/08 Объектив, система Nikon F Тип б/у товара Объективы Все характеристики Код товара: 158931 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Пробег: нет информации

S/n: 2015891

Комплектация: Объектив, крышка передняя, крышка задняя

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Nikon F Тип б/у товара Объективы Описание Код товара: 158931 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Пробег: нет информации

S/n: 2015891

Комплектация: Объектив, крышка передняя, крышка задняя

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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