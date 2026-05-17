Объектив Nikon Ai-S Series E 75-150mm f/3.5 (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00093931
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-05-17/08
Код товара:УТ-00093931
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-05-17/08
Объектив, системаNikon F
Тип б/у товараОбъективы
Код товара: 158931
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег: нет информации
S/n: 2015891
Комплектация: Объектив, крышка передняя, крышка задняя
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег: нет информации
S/n: 2015891
Комплектация: Объектив, крышка передняя, крышка задняя
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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